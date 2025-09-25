Еве како да направите најубав домашен ајвар: Докажан рецепт со „мали тајни“ за совршен вкус

Ако прашате некого од овие краишта што е составен дел од зимницата, секој ќе ви одговори без да помисли дека тоа е ајварот. Секоја домаќинка има своја верзија на ајвар. Некој сака благ, некој лут, некој додава нетрадиционални зачини, додека некој сака минимализам и традиција.

Сепак, за да подготвите добар ајвар, треба да ги знаете „малите тајни“ што ќе го направат совршено вкусен.

Ајварот се прави од чиста пиперка, а времето на пржење на ајварот зависи од неколку фактори: количината на пиперка, јачината на огнот, видот на пиперката и количината на вода во неа.

Затоа е важно добро да ги исцедите пиперките пред готвење.

Состојки:

5 кг пиперки

250 мл масло

1 лажица сол

1 лажица вински оцет

Ако сакате лут ајвар, на 25 кг пиперки додадете 1 кг лути пиперки.

Подготовка:

Добро измијте ги пиперките, избришете ги и ставете ги да се печат. Добро испечете ги од сите страни и ставете ги во пластични кеси за полесно да се лупат. Кога ќе завршите со печењето, излупете ги пиперките и добро исчистете ги семките. Оставете да се исцедат преку ноќ.

Следниот ден, сомелете ги пиперките во мелница. Кога ќе завршите со мелење на пиперките, ставете ги пиперките во шерпата.

Ставете ја шерпата со пиперките на оган и мешајте, истовремено ставете го маслото да се загрее добро. Додека маслото се загрева, мешајте ги пиперките во шерпата на средна, не висока температура, околу дваесет минути.

Потоа прелијте го загреаното масло врз пиперките и мешајте постојано на средна температура. Ајварот треба да се пржи 2 до 3 часа. Ајварот е готов кога ќе поминете со лажицата по средината и ќе го видите дното на тенџерето.

Половина час пред крајот на пржењето, ставете ги теглите во рерна на 100 степени Целзиусови. Кон крајот на пржењето, додадете сол и оцет и сипете го топлиот ајвар во топлите тегли.

Теглите цврсто затворете ги и вратете ги во рерна на 75 степени Целзиусови уште еден час. Оставете ги теглите во затворената рерна додека не се изладат целосно.