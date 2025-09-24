ПочетнаЕКОНОМИЈАТрамп бара од Орбан да престане
Трамп бара од Орбан да престане

Доналд Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп, синоќа изјави дека ќе го замоли унгарскиот премиер Виктор Орбан да ја спречи Будимпешта да купува руска нафта.

„Тој е мој пријател. Не сме разговарале, но чувствувам дека ако го повикам, може да престане да купува руска нафта. И мислам дека ќе го направам тоа“, рече Трамп, пред средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Њујорк, објави Ројтерс.

Трамп постојано ги повикуваше европските земји да престанат да купуваат нафта од Русија, вклучително и вчера за време на говорот на Генералното собрание на Обединетите нации, барајќи дополнителен притисок врз претседателот Владимир Путин да ја запре војната во Украина.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, по обраќањето на Трамп изјави дека тој е во право и дека работат на тоа Европа да престане да купува нафта од Русија до крајот на годината.

Иако европските земји престанаа директно да купуваат руска нафта по почетокот на војната во Украина во 2022 година, некои земји-членки на ЕУ продолжуваат да ја купуваат, а некои увезуваат дизел од Индија и Турција, каде што руската нафта се преработува во овој вид гориво.

