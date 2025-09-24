ПочетнаЕКОНОМИЈАКина стана светски лидер
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Кина стана светски лидер

33
кина светски лидер

Кина стана светски лидер во однос на големината на банкарските средства и девизните резерви, објави денес гувернерот на Народната банка на Кина, Пан Гонгшенг.

     Добивајте вести на Viber     

На крајот на јуни, вкупната вредност на активата на кинеските банки достигна 470 трилиони јуани (64,6 трилиони долари), што е највисока во светот.

Кинескиот пазар на акции и обврзници е втор по големина во светот, додека девизните резерви на земјата се најголеми во светот веќе 20 години по ред, рече Пан.

За време на 14-тиот петгодишен план (2021-2025), кредитите за мали и средни технолошки претпријатија, инклузивни бизниси и зелени проекти забележаа просечен годишен раст од повеќе од 20 проценти. Ова покажува дека Кина не само што доминира во однос на големината на активата, туку и активно го поддржува развојот на клучните сектори на економијата, објавува „Глобал тајмс“.

Пан Гонгшенг додаде дека од септември 2024 година, централните власти на Кина воведоа низа монетарни и финансиски мерки што ги стабилизираат пазарните очекувања, ја зајакнуваат довербата и поддржуваат одржлив висококвалитетен економски раст.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025