Кина стана светски лидер во однос на големината на банкарските средства и девизните резерви, објави денес гувернерот на Народната банка на Кина, Пан Гонгшенг.

На крајот на јуни, вкупната вредност на активата на кинеските банки достигна 470 трилиони јуани (64,6 трилиони долари), што е највисока во светот.

Кинескиот пазар на акции и обврзници е втор по големина во светот, додека девизните резерви на земјата се најголеми во светот веќе 20 години по ред, рече Пан.

За време на 14-тиот петгодишен план (2021-2025), кредитите за мали и средни технолошки претпријатија, инклузивни бизниси и зелени проекти забележаа просечен годишен раст од повеќе од 20 проценти. Ова покажува дека Кина не само што доминира во однос на големината на активата, туку и активно го поддржува развојот на клучните сектори на економијата, објавува „Глобал тајмс“.

Пан Гонгшенг додаде дека од септември 2024 година, централните власти на Кина воведоа низа монетарни и финансиски мерки што ги стабилизираат пазарните очекувања, ја зајакнуваат довербата и поддржуваат одржлив висококвалитетен економски раст.