Грција: Малопродажните ланци „Лидл“ и „Склавенитис“ казнети со 2,2 милиони евра

Два големи малопродажни синџири во Грција, „Лидл“ и „Склавенитис“, се казнети поради непочитување на законите за заштита на потрошувачите, пишува Прото тема.

Дирекцијата за заштита на потрошувачите (DIMEA) ја казни компанијата „Склавенитис“ со 1.440.000 евра за кршење на Етичкиот кодекс, додека Лидл е казнет со 805.340 евра за надминување на ограничувањето на маржата на профит.

Инспекциите беа наложени во 2024 и 2025 година од грчкиот министер за развој, Такис ​​Теодорикакос, а постапката беше завршена на почетокот на септември 2025 година.

Министерот истакна дека спроведувањето на законот за заштита на потрошувачите „апсолутно не е предмет на преговори“ и ја нагласи важноста на општествената одговорност на малопродажните синџири кон граѓаните, особено средната класа и ранливите класи.

Компаниите беа известени за казните пред нивното официјално објавување, во согласност со законот.