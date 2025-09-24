Европа има низа опции за да ги натера богатите да плаќаат повеќе данок

Европските влади кои се во недостиг на пари, кои размислуваат за повисоки даноци за богатите за да ги пополнат дупките во своите јавни финансии и да се справат со растечката нееднаквост, може да откријат дека директните даноци на богатство не се најефикасното решение.

Историјата покажува дека директните даноци на богатство ретко генерираат многу приходи и честопати ги пропуштаат своите главни цели, велат даночните експерти и економистите. Тие посочуваат низа опции кои постигнуваат подобри резултати, вклучувајќи поголем надзор на капиталните добивки, даноците за наследство и надоместоците за излез за оние кои сакаат да се преселат во земја која се смета за даночен рај.

„Загриженоста за нееднаквоста на богатството не значи дека владите треба да прибегнат кон директни даноци на богатството“, се вели во неодамнешното упатство до владите на ММФ.

„Подобрувањето на даноците на капитални добивки е генерално и пофер и поефикасно“, додаде фондот.

Скромни приходи

Во Европа, Швајцарија, Шпанија и Норвешка имаат различни форми на даноци на богатство за сопствениците на средства над одредено ниво, а Франција и Велика Британија разговараат за идејата да ги намалат своите буџетски дефицити.

Просечната стапка на данок на богатство во 38-те земји членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) падна од 66% во 1980-та година на 43% сега.

А луѓето на самиот врв на општеството, горните 0,0001%, можеби воопшто не плаќаат даноци во земји како Франција и Холандија, бидејќи можат да ги чуваат своите средства во холдинг компании, според истражувањето на Габриел Зукман, професор на Париската школа за економија.

Тој беше автор на предлогот за данок на богатство од 2% за најбогатите 0,01% од Французите во буџетот за 2026-та година, за кој сега дебатираат политичарите.

„Треба да се осигураме дека милијардерите плаќаат барем колку и другите општествени групи. Тоа е фундаментално прашање на праведност и почитување на основните принципи на даночната правда“, додаде Зукман.

Но, оданочувањето на средствата на поединецот не е единствениот, а можеби дури ни најдобриот начин да се постигне ова.

Даноците обично генерираат скромни приходи како дел од бруто домашниот производ. Причината е што даночните обврзници, особено оние со огромно богатство, можат лесно да ги заштитат своите средства со тоа што ќе ги пласираат во компании или фондови во стоки кои се ослободени од даноци или чија вредност е тешко да се утврди, како што се антиквитетите. Средствата дури можат да бидат насочени кон земји кои се сметаат за даночни рајови.

Капиталот добива подобар договор

Покрај тоа, даноците на богатство обично се наплаќаат на сите видови богатство по иста стапка, ефикасно казнувајќи ги сопствениците на средства со понизок принос.

Спротивно на тоа, даноците на капитална добивка, како што се дивиденди и капитална добивка, кои се профит остварен од продажба на средство, се наплаќаат на реални приноси.

Бидејќи овие добивки обично се оданочуваат со пониска стапка од приходите од труд, застапниците на даноците на богатите гледаат можност за промена.

„Поволниот даночен третман на профитот е значаен двигател на ниските ефективни даночни стапки меѓу многу високата нето вредност“, забележа ОЕЦД во извештај објавен претходно оваа година.

Капиталните добивки и приходите од дивиденда се предмет на ниска, рамна даночна стапка во земји како Франција, Германија, Италија, Јужна Кореја и Јапонија.

Некои економисти тврдат дека ниските даноци на капитал ги поттикнуваат заштедите, инвестициите и претприемништвото, иако студијата на ОЕЦД покажува дека овие цели можат да се постигнат и преку други средства како што се насочени олеснувања.

Решенијата вклучуваат отстранување на ослободувањата за капитални добивки, како што е за некои недвижнини, и обезбедување дека тие се оданочуваат барем кога средствата се наследуваат или даночниот обврзник ја напушта земјата, особено за да се насели во даночен рај, се вели во студијата на ОЕЦД и ММФ.

Данокот на смрт би можел да внесе нов живот во економијата

Даноците на наследство, понекогаш потценувачки наречени „даноци на смрт“, се и фер и ефикасни, вели ОЕЦД.

Нејзините аналитичари велат дека тие имаат предности во однос на даноците на богатство бидејќи не ги обесхрабруваат луѓето да штедат за старост, доколку се воспоставени соодветни ослободувања, и да градат гнездо за своите деца.

Критичарите тврдат дека наследените средства веќе се оданочуваат во времето на добивката. Тие укажуваат на фактот дека горните 1% веќе најмногу придонесуваат во владината каса во повеќето големи земји.

Иако повеќето развиени економии го оданочуваат наследеното богатство, не сите ја користат целосно оваа алатка. Повеќето не ги оданочуваат нереализираните капитални добивки и обезбедуваат дарежливи даночни олеснувања за деловните средства.

Во Италија, Полска и, до одреден праг, во Јужна Кореја, наследниците не плаќаат данок на бизнисите што ги наследуваат. Ирска, Шпанија и Германија имаат многу високи ослободувања.

Во конкурентна глобална средина, владите мора да постигнат рамнотежа помеѓу зголемување на даночните приходи без испраќање на богатите во други јурисдикции, велат даночните експерти.

Но, групата за даночни активисти „Мрежата за даночна правда“ тврди дека сите би имале корист од намалувањето на јазот во богатството.

„Една од работите што ги поткопува социјалните резултати за сите, вклучително и многу богатите, е нееднаквоста… Високата нееднаквост го поткопува економскиот раст. Таа го поткопува очекуваниот животен век насекаде“, вели Алекс Кобам, извршен директор на „Мрежата за даночна правда“.