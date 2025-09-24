„Revolut“ планира инвестиција од 13 милијарди долари до крајот на деценијата

„Revolut“ планира да влезе во 30 нови географски подрачја до крајот на деценијата, стратегија со која финтех компанијата на крајот ќе инвестира 13 милијарди долари додека се стреми да собере 100 милиони корисници.

Како дел од напорите, „Revolut“ ќе инвестира 4 милијарди долари во својот бизнис во Велика Британија, што ќе ѝ помогне да создаде 1.000 работни места на домашниот пазар. Веста беше објавена на отворањето на новото глобално седиште на Револут во лондонскиот Канари Ворф.

„Од нашите корени во Велика Британија, пораснавме и им служиме на повеќе од 65 милиони клиенти ширум светот. Ова седиште ќе биде клучно за водење на нашиот раст кон нашата следна пресвртница од 100 милиони клиенти“, рече извршниот директор Ник Сторонски.

Инвестицијата од 13 милијарди долари вклучува 500 милиони долари претходно најавени трошоци во САД и обврска од 1,2 милијарди долари за западноевропскиот центар на „Revolut“ во Франција. Иако компанијата одби да каже каде ќе бидат инвестирани преостанатите 7,3 милијарди долари, портпаролот рече дека парите ќе бидат искористени за проширување на глобалната мрежа на банки на компанијата, вработување персонал и други оперативни подобрувања.

„Revolut“ ќе заземе четири ката од 14-катната зграда „YY London“ за својата нова канцеларија. „Canary Wharf“ е во срцето на финтек индустријата уште од нејзиното основање, кога Сторонски и коосновачот на стартапот започнаа со само две бироа на „Левел39“, заеднички работен простор за технолошки компании лоцирани во општината. Оттогаш, компанијата стана еден од најценетите стартапи во Европа.

„Revolut“ е на пат да генерира годишен приход од повеќе од 4,1 милијарди фунти оваа година, факт што го промовира додека им пристапува на инвеститорите за акцијата за собирање средства. Се очекува рундата да ја процени компанијата на 75 милијарди долари, објави претходно „Bloomberg“.

„Ова е глас на доверба во регионот и доказ дека европските компании со проценки од над 50 милијарди долари и илјадници вработени брзо стануваат норма“, рече Мартин Мињот, партнер во „Index Ventures“, еден од најголемите инвеститори на „Revolut“.