Секојдневната употреба на спрејови за чистење остава трајни последици

Долготрајната и секојдневна употреба на силни средства за чистење, особено спрејови и дезинфекциски раствори, може да има последици врз белите дробови слични на ефектите од пушењето, предупредува ново истражување на Универзитетот во Берген, Норвешка.

Според резултатите од студијата, која траела 20 години и опфатила повеќе од 6.000 испитаници, жените кои редовно користеле спрејови за чистење, било дома или професионално, покажале пад на функцијата на белите дробови еквивалентен на пушење по 20 цигари дневно.

„Честичките и испарливите органски соединенија од спрејовите лесно навлегуваат во дишните патишта, каде што предизвикуваат воспаление и трајно намалување на капацитетот на белите дробови“, објаснуваат истражувачите.

Особено ранлива група се жените кои секојдневно чистат, луѓето со астма и алергии, како и сите што користат спрејови во слабо проветрени простории. Изложеноста не завршува со прскањето – честичките и гасовите остануваат во воздухот со часови.

Експертите предупредуваат дека хемикалии како хлор белило и амонијак можат да бидат особено штетни, а и производите означени како „еколошки“ или „природни“ не се секогаш целосно безбедни.

„Не секој производ е подеднакво опасен, но ризикот зависи од концентрацијата, честината на користење и начинот на апликација. Затоа е важно граѓаните да ги читаат етикетите и да бираат производи со ниски VOC“, наведуваат од Американската асоцијација за белодробни заболувања.

Како заштита, експертите препорачуваат користење на помалку агресивни средства во форма на гелови или раствори, редовна вентилација на просториите, носење маска и ракавици, како и избегнување на мешање на различни хемикалии.

Иако чистењето е неопходно за здравјето и хигиената, науката предупредува дека прекумерната и секојдневна употреба на агресивни средства може тивко да ги оштети белите дробови – ефект кој, на долг рок, може да се спореди со пушењето.