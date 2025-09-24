Новиот пикап на „MG“ пристигнува посилен од кога било, ги предизвикува „Ford Ranger“ и „Toyota Hilux“ (ФОТО/ВИДЕО)

„MG“ го претстави својот нов пикап „MGU9“, првиот модел на брендот наменет за австралискиот пазар.

Базиран е на кинескиот „Maxus/LDV Terron 9“, но носи препознатливи промени – масивна хромирана решетка со брендирање „MG“, редизајниран браник и паметна задна врата со вградено скалило.

Ексклузивно за најскапата верзија „Explore Pro“, достапен е системот „MG Smart Hatch“, кој го проширува товарниот простор со помош на преклопен заден прозорец и централен панел.

Внатрешноста располага со дигитален кокпит со два екрани од 12,3 инчи, додека „Explore Pro“ нуди луксузни додатоци како што се греење и вентилација на седишта со масажа, „JBL“ звучен систем и панорамски покрив.

Под хаубата се наоѓа 2,5-литарски турбодизел со 218 ks (160 kW) и 520 Nm, поврзан со осумстепен автоматски менувач „ZF“ и систем „BorgWarner 4×4“.

Пикапот може да влече до 3.500 кг и нуди носивост до 870 кг, што го става рамо до рамо со водечките конкуренти.

Пикапот е долг 5,5 метри и поширок од „Ford Ranger“, додека меѓуоскиното растојание е 3,3 метри.

Веќе е достапен за нарачка во Австралија по цена од 52.990 австралиски долари (околу 30.000 евра) за основната „Explore“, додека најскапата верзија „Explore Pro“ чини 60.990 австралиски долари (околу 34.000 евра).

Моделот се соочува со жестока конкуренција, во која доминираат „Ford Ranger“ и „Toyota Hilux“, но ќе се бори и против „Isuzu D-Max“, „Mazda BT-50“, „VW Amarok“, „Kia Tasman“, „Mitsubishi L200“, „Nissan Navara“, „BYD Shark 6“ и „GWM Cannon Alpha“.

Интересно е што „MGU9“ наскоро ќе добие „братучед“ – новиот „VW Amarok Hybrid“, кој ќе ја дели истата механичка платформа, но со електрифициран погон и производство во Аргентина за јужноамериканскиот пазар.