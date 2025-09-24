М КЕШ – каде вистинската сила се луѓето

Бјанка Катру, Заменик Генерален Директор на М КЕШ, гостуваше во емисијата „Ја сакам Македонија“ на Сител ТВ, каде ја претстави компанијата како пример за општествено одговорно работење.

Во интервјуто беше нагласен развојниот пат на М КЕШ во изминатата деценија, вредностите што ја движат компанијата напред и мисијата зад хуманитарната иницијатива „Од срце за срце“. Преку оваа иницијатива, М КЕШ ја потврдува својата посветеност кон заедницата и создавање трајна позитивна промена.

Особен акцент беше ставен на човечкиот пристап – елемент што ја издвојува компанијата и што веќе оставил силен белег во многу градови и заедници низ државата.

„М КЕШ не е само финансиска компанија, туку движење кое го става човекот во фокус,“ истакна Катру. „Нашата визија е заедно да создаваме подобро утре – од срце за срце.“