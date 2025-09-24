Трамп ја нарече Русија „хартиен тигар“: Ова е првата реакција на Кремљ

Денес Кремљ одговори на изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја нарече Русија „хартиен тигар“, нагласувајќи дека Владимир Путин „ги цени неговите напори во решавањето на војната во Украина“.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека Русија е мечка, а не тигар, додавајќи: „Не постои такво нешто како хартиена мечка“.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека членките на НАТО треба да ги соборуваат руските авиони што го нарушуваат нивниот воздушен простор. Тој исто така изјави дека верува оти Украина, со поддршка на Европската Унија и НАТО, може да ја врати територијата што Русија ја освоила од почетокот на инвазијата, откако претходно изјави дека и Киев и Москва можеби ќе мора да се откажат од дел од територијата за да се стави крај на војната.

Трамп синоќа објави:

„Откако ја запознав и целосно ја разбрав воената и економската ситуација на Украина и Русија, и ги видов економските проблеми што таа ги создава за Русија, мислам дека Украина, со поддршка на Европската Унија, е во позиција да возврати и да ја врати целата своја територија во нејзината оригинална форма. Со време, трпение и финансиска поддршка од Европа, а особено од НАТО, оригиналните граници од каде што започна војната се многу поволна опција. Русија води бесмислена војна три и пол години во која вистинска воена сила би требало помалку од една недела да победи. Тоа не е комплимент за Русија, всушност, тоа е она што ги прави да изгледаат како „хартиен тигар“.

Кога луѓето во Москва и големите градови низ Русија ќе сфатат што навистина се случува – колку е тешко да се добие гас поради долгите редици и сите други проблеми во воената економија каде што поголемиот дел од парите се трошат за борба против Украина, која е решена и станува подобра – Украина ќе може да ја врати својата земја во нејзината оригинална форма, а можеби и повеќе. Путин и Русија се во големи економски проблеми и сега е време Украина да дејствува. Како и да е, им посакувам добро на двете земји. Ќе продолжиме да го снабдуваме НАТО со оружје за да може НАТО да прави што сака со него. Среќно на сите!“

Рубио објасни зошто Трамп го променил својот став кон Москва

Американскиот сенатор Марко Рубио во вторникот објасни дека одложувањето на Русија во мировниот процес во Украина го навело Трамп да го промени својот став кон Москва.

Рубио рече дека Трамп покажал „извонредно трпение“ во надежта да постигне дипломатски напредок. Сепак, ова резултираше со стагнација, а во последните недели Русија започна еден од најжестоките напади врз Украина од почетокот на војната.

„Трпението на Трамп не е бесконечно“

Рубио додаде: „Сега ги следиме и упадите со беспилотни летала и авиони во соседниот воздушен простор“.

Тој ја предупреди Москва за можни економски санкции и нагласи дека Вашингтон би можел да продолжи да го снабдува Киев со оружје. „Претседателот е многу трпелив човек. Тој е многу посветен на мирот, но неговото трпение не е бесконечно“, рече американскиот сенатор.