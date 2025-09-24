Етереумот изгуби речиси 40 милијарди долари во брутална 24-часовна распродажба

Етереум (ETH) изгуби над 3 милијарди долари пазарна капитализација за помалку од 24 часа, паѓајќи од нешто поблиску од 543 милијарди долари на 21 септември на околу 506,85 милијарди долари на 22 септември.

Тргувајќи се на околу 4.203 долари, криптовалутата е намалена за 6,11% на дневната и речиси 7% на неделната табела.

Далеку од изолиран инцидент, загубата доаѓа во време кога глобалната капитализација на крипто пазарот паѓа на 3,89 трилиони долари, што е намалување од неодамнешниот врв од над 4 трилиони долари како резултат на ликвидација на повеќе од 1,5 милијарди долари во биковски позиции.

Додека Биткоинот (BTC) исто така падна за околу 3% и се тргува под 113.000 долари, алткоините претрпеа потежок удар, при што XRP, на пример, избриша 11 милијарди долари пазарна вредност преку ноќ.

Мем-монетите забележаа уште поголеми загуби, бидејќи Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE) паднаа над 10%, а омилената криптовалута на Илон Маск сега падна за 14% во текот на неделата и покрај неодамнешното рекордно деби на берзански фонд (ETF).

Расположение на крипто пазарот

Падот е во голема мера резултат на промената на глобалната монетарна политика. Неодамнешните намалувања на каматните стапки од страна на ФЕД резултираа со краток раст, но малку поцврстиот американски долар и обновените немири на глобалниот пазар создадоа голем притисок за продажба, зголемувајќи ги приносите на државните обврзници и предизвикувајќи раст на златото во процесот.

Понатаму, расположението на инвеститорите исто така нагло се влоши, при што индексот на страв и алчност накратко се лизна во територијата на „страв“ на 45, во споредба со 53 („Неутрален“) минатата недела. За возврат, резултатот ги обнови секогаш присутните загрижености во врска со септември како месец на слабост.

Сега, се чини дека пазарот е фокусиран првенствено на ФЕД, податоците за инфлацијата и Биткоинот. Најзначајно е што претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, треба да разговара оваа недела со девет други функционери, а идните намалувања се потенцијално на маса.

Сепак, не се сите оптимисти. Аналитичарот Тед Пилоуз, на пример, верува дека „намалувањето на цените ќе продолжи“ ако акциите не успеат да ги испорачаат своите резултати.

Тој, исто така, го спореди Биткоинот со златото, тврдејќи дека скапоцениот метал се менува, додека најголемата криптовалута во светот се бори и „изгледа слаба“.