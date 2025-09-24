MrBeast нуди награда од 100.000 долари откако измама од 1,25 милиони долари го таргетирала главниот донатор за неговата добротворна кампања

Измамници се претставиле како MrBeast, Марк Робер, Адин Рос и други во WhatsApp група, измамувајќи голем донатор да префрли над 1 милион долари.

Главен донатор на добротворната кампања „Тим Вотер“ на MrBeast, претприемачот Ерик Бергман, откри дека бил измамен за 1,25 милиони долари во сложена WhatsApp шема во која биле вклучени имитатори на познати личности.

Измамата започнала кратко откако Бергман донираше 1 милион долари на „Тим Вотер“. Тој добил порака на својот личен телефон од некој што се претставувал како асистент на MrBeast, поканувајќи го на добротворно патување во Африка со други големи донатори.

Потоа Бергман бил додаден во групен разговор на WhatsApp во кој се чини дека биле вклучени MrBeast, Марк Робер, Адин Рос и неколку познати претприемачи. Во групата, лажен „MrBeast“ претставувал ексклузивна инвестициска можност – наводно поврзана со партнерство со Coinbase. Под притисок и верувајќи дека е меѓу другите вистински донатори, Бергман префрлил 1,25 милиони долари – само за подоцна да открие дека станува збор за измама.

Кога Џими Доналдсон (MrBeast) дознал за измамата, тој објавил на X.com нудејќи награда од 100.000 долари за информации што би довеле до апсење.

„Тоа беше најсложената измама што некогаш сум ја видел. Со објавувањето во јавноста, се надевам дека ќе ги заштитам другите од измама и ќе ги охрабрам сите што имаат информации за измамниците да се јават“, рече Ерик Бергман.

Повеќе информации

Бергман ги објавува сите докази – нешто што ретко се гледа во случаи на измами од висок профил.

На страницата за докази на Great.com ќе најдете:

• Снимки од екранот од WhatsApp групата со лажен MrBeast и други познати личности

• Целосни логови од разговорот за тоа како се одвивала измамата

• Хешови на блокчејн трансакцијата од трансферот од 1,25 милиони долари

• Телефонските броеви што ги користеле измамниците

• Формулар за поднесување за секој што има информации и сака да ја добие наградата од 100.000 долари од MrBeast

Прегледот е достапен и во два формати:

• 📺 Погледнете го целото видео

• 📄 Прочитајте ја целата статија и видете ги доказите

За Ерик Бергман

Бергман се опишува себеси како „коцкарски филантроп“. До денес, тој донирал повеќе од 6,2 милиони долари за разни каузи низ целиот свет.

Растењето во семејство каде што добротворноста отсекогаш била важна, ги обликувала основните вредности на Бергман уште од рана возраст. Како тинејџер, тој се заљубил во онлајн покерот, а подоцна изградил успешна кариера во индустријата за коцкање – на крајот комбинирајќи ја својата страст за бизнис со неговата посветеност на враќање.

Оваа необична комбинација го наведе да го создаде Great.com, онлајн водич за казина кој ги разгледува казината и нуди демо слотови, донирајќи 100% од својата добивка во добротворни цели.

С.Б.