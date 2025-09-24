Цената на златото наскоро би можела да достигне 4.000 долари

Златото продолжува да расте пред очекуваните намалувања на федералните каматни стапки, промена на политиката за која традиционално се знае дека ги поддржува неприносните средства.

Како што благородниот метал полека се приближува кон цената од 3.700 долари за унца, инвеститорите ја наведуваат постојаната инфлација заедно со слабиот раст како основен двигател на побарувачката.

Слично на тоа, индексот на потрошувачки цени (CPI) во август покажа годишен пораст од 2,9%, значаен број со оглед на тоа што златото не забележа пад повеќе од две децении во периоди кога инфлацијата надмина 2%, а Федералните резерви останаа прилагодливи.

Економистот Питер Шиф, познат застапник на златото, верува дека растот веројатно ќе продолжи, сугерирајќи дека цената од 4.000 долари за унца е лесно остварлива до крајот на годината, бројка што ја предвиде и Дојче Банк на 17 септември.

„Акциите во злато поскапеа повеќе од двојно, па луѓето заработија многу повеќе пар, но, мислам дека акциите сеуште не ја достигнале вредноста за злато од 3.000 долари, а да не зборуваме за 3.700 долари, а лесно можеме да видиме цена од 4.000 долари до крајот на годината“, забележа аналитичарот во интервју за Џереми Сафрон од Kitco News на 16 септември.

Шиф, исто така, изјави во објава на социјалните мрежи дека очекува купувачите „наскоро да се вратат“, бидејќи акциите за рударство на злато се пониски и покрај рекордните цени по унца, што значи дека „несигурните трговци“ ќе земат профит пред претстојното објавување на каматната стапка на ФЕД.

Despite gold holding firmly in new record territory today, poised to break above $3,700, gold mining stocks are lower on the day as skittish traders take profits ahead of tomorrow's FOMC announcement and Powell press conference. I expect buyers to come rushing back in soon. — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 16, 2025

Анксиозност на пазарот на злато

Иако навистина ветувачки, растот, исто така, ги одразува пошироките анксиозности на пазарот. Гледајќи напред, Шиф, исто така, предвиде дека финансиската паника што произлегува од речиси сигурна долговна криза, би можела да предизвика драконски владини мерки, вклучувајќи контрола на капиталот, национализација на рударските компании, па дури и конфискација на приватно поседувано злато.

„Дали целосно ќе се фокусираме на социјализмот и целосно ќе го уништиме она што останало од капитализмот и ќе имаме хиперинфлација и тоталитарно општество? Сè уште можам да се надевам дека ќе ја научиме лекцијата и ќе го сториме правилното, но засега нема знаци за тоа. Мислам, сега сè правиме погрешно“, додаде тој.

Додека централните банки ја споредуваат поддршката за раст со ризиците од инфлација, улогата на златото како доверливо складиште на вредност, резонира кај инвеститорите и просечниот човек, што бара стабилност во периоди на девалвација на валутата.

Шиф слично предвиде дека најголемата жртва на фискалните превирања навистина би бил доларот, наведувајќи во интервјуто за Kitco News дека верува во можноста да има некои контроли на девизниот курс кога валутата навистина ќе „падне во слободен пад“ и граѓаните ќе се обидат да се ослободат од неа додека владата се обидува „да го запре крварењето“.