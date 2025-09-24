Аналитичар одреди временска рамка кога Биткоинот ќе падне под 100.000 долари

По остриот пад на Биткоинот (BTC) во понеделникот, еден аналитичар посочи на технички индикатори што сугерираат дека криптовалутата би можело да падне под клучното ниво од 100.000 долари.

Според анализата на TradingShot, првата криптовалута го тестира својот 20-неделен подвижен просек близу 112.500 долари, ниво кое историски служело како почетна точка за последната фаза од претходните биковски циклуси.

Во анализата споделена на TradingView на 22 септември, аналитичарот забележа дека врз основа на историските податоци, секогаш кога Биткоинот ќе се затвореше под 1W MA20, цената имала тенденција дополнително да опаѓа сè додека не најде поддршка на 50-неделниот MA.

Во моментов, 1W MA50 е нешто под 100.000 долари, што укажува дека одлучувачкото неделно затворање под 1W MA20 би можело да предизвика корекција на тоа ниво во рок од две до три недели. Врз основа на претходните циклуси, TradingShot предвидува дека ова движење би можело да се материјализира во истиот временски период.

Пошироката структура ја истакнува параболата на тековниот биковски циклус 2023–2025, со повисоки максимуми кои се формираат по растечка траекторија.

Сепак, проекциите укажуваат на посложен модел, со значителен тест на 1W MA50 веројатно околу крајот на јануари 2026 година. Овој временски период се совпаѓа со цикличните врвови и повратни движења забележани во претходните фази на пазарот.

Доколку Биткоинот се држи над 1W MA20, биковските изгледи остануваат недопрени, со потенцијален раст кон 130.000 долари во блиска иднина. Но, ако линијата на трендот се пробие, притисокот надолу би можел брзо да го доведе средството под шестцифрена вредност, поставувајќи подлабока консолидација пред следниот раст.

Анализа на цената на Биткоин

Биткоинот се тргуваше на 113.075 долари, што е зголемување од 0,6% во последните 24 часа, иако е намален за 3,5% во текот на изминатата недела.

Според моменталната цена, Биткоинот се движи веднаш под својот 50-дневен едноставен подвижен просек (SMA) од 114.614 долари, но останува далеку над 200-дневниот SMA од 103.830 долари.

Ова позиционирање сугерира дека пазарот се консолидира, при што краткорочниот моментум заостанува зад среднорочниот просек, додека долгорочниот тренд останува цврсто биковски.

Во меѓувреме, 14-дневниот RSI на активата од 44,43 покажува дека Биткоинот не е ниту прекупен ниту препродаден, наклонет кон долната неутрална зона, што го одразува намалениот притисок за купување.