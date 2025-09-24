Просечната плата во јули 45 276 денари, како стоиме во регионот

Според пресметките на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јули 2025 година изнесува 45 276 денари(736 евра).

Во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен е повисока за 10.5 %.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Административни и помошни услужни дејности за 16.5 %, Образование за 15.0 % и Дејности на здравствена и социјална заштита за 14.8 %.

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Финансиски дејности и дејности на осигурување за 4.0 %, Рударство и вадење на камен за 3.3 % и Информации и комуникации за 3.0 %.

Во последниве неколку години просечната плата има посериозна тенденција на раст, но тоа е резултат пред се на административни мерки – зголемениот минималец и покачувањата во јавниот сектор, како и одливот на работна сила во странство.

За реално да пораснат платите мора да расте економијата. Изминативе години примањата на работниците растеа со побрзо темпо од економијата. Ова резултира со пад на продуктивноста, тоа е проста економска логика – продуктивноста се пресметува по формулата сооднос меѓу Бруто домашниот производ и бројот на вработени.

Сепак, ова полека се менува. Работодавачите до неодамна едноставно штедеа на работниците бидејќи сметаа дека лесно може да ги заменат. Ова е се помалку застапено, компаниите сфатија дека е тешко да најдат и да задржат добар работник, особено квалификуван. Натамошниот пад на невработеноста ќе резултира и со раст на просечната плата.

И покрај континуираниот раст, Македонија останува закотвена речиси на дното во Европа и регионот според висината на просечната плата.

Подобро од нас заработуваат работниците во Србија, во просек 914 евра месечно, во Босна и Херцеговина земаат 819 евра, во Црна Гора 1.014, во Хрватска 1.437 и во Словенија 1.577 евра месечно.