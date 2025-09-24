Возачите бројат литри, економијата брои солзи

Кога бензинот поскапува, тоа не е само проблем за возачите што се фаќаат за глава на бензинска, туку бран кој се разлева по целиот пазар.

Транспортот на стока станува поскап, а тоа директно се преточува во цените на храната, облеката, па дури и најобичниот леб.

Можеби луѓето тоа го гледаат како банална сметка од неколку денари повеќе, ама на крајот на месецот се собира една нова реалност – сè чини повеќе.

„Горивата се крвотокот на економијата. Ако таму се создаде застој или удар, секој сегмент чувствува последици“, вели еден економист што одамна предупредува дека зависноста од нафтените деривати е Ахиловата пета на мали економии како нашата.

И навистина, кога дизелот се качува за 5 денари, превозниците буквално мораат да ја преработат целата калкулација.

А превозниците, знаете, немаат волшебно стапче – тие го префрлаат товарот врз клиентите, а клиентите сме сите ние.

Сценариото е едноставно: цената на горивото диктира колку ќе чини транспортот, транспортот влијае врз дистрибуцијата, а на крајот – врз тоа колку ние ќе платиме на каса.

Затоа не е чудно што и трговците, и производителите, и обичните семејства со страв ја чекаат новата недела кога Регулаторната комисија ќе објави нов ценовник.

Овде има и психолошки момент – кога цената на бензинот ќе скокне, луѓето веднаш се ограничуваат.

Помалку возат, но и помалку купуваат, бидејќи несигурноста создава воздржаност.

„Тоа е како домино ефект: една промена на пумпа ја покренува целата економија во неочекуван правец“, ни рече еден превозник, видно изнервиран дека мора повторно да преговара со своите клиенти.

Интересно е и тоа што цените на горивата често ги менуваат и навиките на луѓето. Некој што досега се возел секој ден со автомобил почнува да бара алтернативи – автобус, велосипед или едноставно одење пеш.

Други, пак, почнуваат да ја мерат секоја релација, секој излез од градот, како да е прашање на живот и смрт. И сето тоа, без разлика колку ситно изгледа, на крајот се претвора во голема слика која ја диктира економијата.

Ако ги прашате луѓето на пазар, ќе ви кажат едноставно: „Кога ќе поскапи нафтата, сè поскапува“.

И тешко е да најдете подобра дефиниција. Економските аналитичари ќе ви понудат графикони и сложени термини, но суштината е истата – секој литар гориво е повеќе од течност што гори во моторот, тоа е невидливо метро што мери колку ќе чини нашиот секојдневен живот.

И додека светските пазари се тресат од геополитика, одлуки на ОПЕК и доларски шпекулации, на крајот товарот се симнува врз грбот на обичниот човек.

Затоа цените на горивата не се само економска статистика, туку огледало во кое се гледа секој наш ден, со сите трошоци, ограничувања и надежи дека можеби следната недела ќе има барем мало поевтинување.

Б.З.М.