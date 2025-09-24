Дневен хороскоп 24.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Ќе се двоумите околу еден однос. Ќе ви недостасуваат вистински мотиви или самодоверба. Не сте свесни за своите грешки. Потребно е да го проверите она што сте го работеле, за да ги поправите работите кои не сте ги решиле баш најдобро.

Бик (21.04 – 21.05)

Ги преувеличувате вашите заслуги и околината лошо ја оценува оваа ваша карактеристика. На некого сте му одбивни. Обидете се да се спуштите малку на земја. Бидете поскромни и пореални, инаку ќе загубите некој од вашата блиска средина.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Самотијата не ви одговара па затоа постојано ќе барате друштво. Ќе сакате да бидете опкружени со повеќе луѓе и со повеќе идеи. Оние кои се занимаваат со некаков вид на истражувања денес ќе сфатат дека некој постојано им поставувал пречки во работата.

Рак (22.06 – 22.07)

Во љубовта сеуште не стоите цврсто на земја. Имате успех кај спротивниот пол, но бидете пореални. Ќе најдете начин да извлечете пари од другите. Формулата за успех ќе се состои од вашата умешност да им се вовлечете под кожа на тие луѓе.

Лав (23.07 – 22.08)

Потребна ви е мала дипломатија за да ги усогласите ставовите со саканото лице. Во работата треба да се потпрете на конкретните резултати кои се опипливи. Само така можее да продолжите понатаму.

Девица (23.08 – 22.09)

Можеби партнерот нема да ве сфати сериозно бидејќи вашите изливи на љубов понекогаш навистина се чудни. Денес ќе ги преиспитувате своите заслуги во работата. Тоа ќе биде добро ако бидете целосно објективни.

Вага (23.09 – 22.10)

Во љубовта само ќе изнаоѓате ситници за расправии. Престанете со ривалскиот однос кон партнерот. На работа сте еден од лидерите и јасно ви е дека многумина ви се нудат за помош со одредена нивна цел. Нека ве води интуицијата.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Потребно е целосно да се отворите и да им се доверите на пријателите и така да доживеете олеснување. Во кариерата малку повеќе внимание посветете му на начинот на кој заработувате пари. Смислете некои нови правци.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Во необврзувачките дружби ќе бидете успешни, додека во оние реалните и сериозни ќе бидете кукавица. Некој може да ве прогласи за бескорисни. На вас ви останува да размислите за својата ефикасност.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ќе тактизирате со цел да го надмудрите партнерот. Ќе бидете успешни, но не се занесувајте премногу. Ви претстои патување или состанок на кој ќе имате можност да ги претставите квалитетите, подгответе се одлично.

Водолија (21.01 – 19.02)

Нема да бидете задоволни со финансиската состојба бидејќи сметате дека ви недостасуваат малку повеќе пари за да си ги купите сите неопходни нешта. Не очајувајте, намалете ја листата со желби. Саканото лице ќе ве ослободи од стегите со кои ве држеше.

Риби (20.02 – 20.03)

Тешко дека денес ќе најдете заеднички јазик со саканото лице. Најдобро ќе поминат оние кои ќе премолчат. Креативците денес ќе имаат неверојатна инспирација, додека останатите ќе имаат потреба за обновувавње на многу нешта во работата.