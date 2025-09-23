Бил Гејтс спремил 912 милиони долари: Еве на кого ќе ги даде

Фондацијата Гејтс ќе донира 912 милиони долари на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија, објави Бил Гејтс во понеделникот, повикувајќи ги владите да ги запрат глобалните намалувања на средствата за здравство.

На настанот на Ројтерс Њузмејкер во Њујорк, Гејтс рече дека светот е на раскрсница и предупреди дека милиони деца би можеле да умрат ако финансирањето се намали премногу.

Донацијата на Фондацијата Гејтс е иста како во 2022 година, кога Глобалниот фонд, независна организација со седиште во Женева, последен пат собра средства во тригодишен буџетски циклус. Оваа година доаѓа по големите намалувања на владината помош, предводени од САД.

Според Институтот за здравствени метрики и евалуација (IHME), глобалната развојна помош се намалила за 21% помеѓу 2024 и 2025 година, на 15-годишно најниско ниво.

Гејтс предупреди дека тоа може да го загрози напредокот што го преполовил морталитетот кај децата од 2000 година и спасил околу пет милиони животи годишно.

Фондацијата Гејтс, основана во 2000 година, е еден од најголемите финансиери на глобалното здравство во светот, со фокус на спречување на смртност кај мајки и деца, борба против заразни болести и намалување на сиромаштијата.

Гејтс претходно оваа година објави дека ќе го донира речиси целото свое богатство, проценето на 200 милијарди долари, до 2045 година, побрзо од планираното, за итни потреби низ целиот свет.

На годишниот настан „Голкиперс“, фондацијата му ја додели наградата „Глобален голман“ на шпанскиот премиер Педро Санчез, истакнувајќи дека Шпанија го зголемила својот придонес во Глобалниот фонд за 12 проценти, а во Глобалната алијанса за вакцини (GAVI) за 30 проценти.