Урсула фон дер Лајен: Трамп е во право

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес во Њујорк изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп е во право и дека тие работат на тоа Европа да престане да купува нафта од Русија до крајот на годината.

Таа на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации изјави дека сака Европа да престане да купува руска нафта.

„Трамп е апсолутно во право. Ние работиме на тоа“, рече фон дер Лајен, според Ројтерс.

За време на денешниот говор на сесијата на Генералното собрание на Обединетите нации, Трамп истакна дека САД се подготвени да воведат серија царински тарифи за Русија доколку не се постигне договор за прекин на војната во Украина и ги обвини поединечните членки на НАТО за финансирање на руската војна во Украина со продолжување на купувањето руска нафта.

Трамп рече дека е потребно сите да усвојат исти мерки за да бидат ефикасни.

„Тие треба веднаш да ги запрат сите купувања на енергија од Русија, во спротивно сите губиме многу време“, рече Трамп, додавајќи дека оваа недела ќе разговара со европските лидери за ова прашање.

Трамп претходно постојано ги повикуваше европските земји да престанат да купуваат нафта од Русија, барајќи дополнителен притисок врз претседателот Владимир Путин за да ја заврши војната во Украина. Според Блумберг, тој му предложил на американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер, да го зголеми притисокот врз Европа.

„Тие мора да престанат да купуваат нафта од Русија, Мет“, рече Трамп, додавајќи дека Витакер нема да дозволи тоа да трае уште долго.

Иако европските земји престанаа директно да купуваат руска нафта по почетокот на војната во Украина во 2022 година, некои земји-членки на ЕУ продолжуваат да ја купуваат, а некои увезуваат дизел од Индија и Турција, каде што руската нафта се преработува во овој вид гориво.

Цените на нафтата пораснаа по неколкудневниот пад, бидејќи ризиците од снабдувањето продолжуваат

Цените на нафтата денес пораснаа, Брент на 67,40 долари за барел, а американската сурова нафта од Западен Тексас Интермедијар (WTI) на околу 63,40 долари за барел, со што се прекина четиридневната низа на загуби, бидејќи трговците се фокусираа на изгледите за снабдување и потенцијалните ризици.

Извештаите покажуваат дека Ирак наскоро може да го продолжи извозот на нафта преку Курдистан, кој беше суспендиран повеќе од две години поради спор околу плаќањето, потенцијално враќајќи околу 230.000 барели сурова нафта дневно на меѓународните пазари, објави „Трејдинг економикс“.

Ирак, исто така, го зголеми извозот на нафта во рамките на договорот ОПЕК Плус на Организацијата на земјите извознички на нафта, очекувајќи септемвриските залихи да се движат од 3,4 милиони до 3,45 милиони барели дневно.

Во меѓувреме, земјите-членки на НАТО ја обвинија Русија во Обединетите нации во понеделник за нарушување на воздушниот простор на алијансата во Естонија и Полска.

Велика Британија дури предупреди дека ваквите дејствија би можеле да доведат до ризик од предизвикување голем вооружен конфликт.

Тензиите на Блискиот Исток, исто така, останаа високи, бидејќи десетици светски лидери се собраа во ОН за формално да ја признаат палестинската држава, додека војната на Израел во Газа продолжува.