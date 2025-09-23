Кинезите пронајдоа нов пат до Европа: Го скратија патувањето за 22 дена

Кинеската компанија за контејнерски превоз „Си Леџенд“ ќе ја отвори првата директна рута до Европа преку Арктикот оваа недела и речиси ќе го преполови времето за експресна испорака, објави „Глобал тајмс“.

Контејнерскиот брод „Истанбул Бриџ“ го заврши товарењето на товар во пристаништето „Нингбо Џоушан“ во понеделникот и треба да се упати кон Феликстоу, најголемото контејнерско пристаниште во Велика Британија, на 24 септември, преку арктичката морска рута, пишува кинескиот весник.

Патувањето треба да трае 18 дена, а се очекува бродот да пристигне на 10 октомври.

Кон крајот на минатата година, пристаништето Нингбо Џоушан воспостави рута за експресна испорака на стоки со дестинација во германскиот Вилхелмсхавен. На бродовите до Германија им се потребни 26 дена за патување.

Поаѓањето на бродот „Истанбул Бриџ“ официјално ќе ја отвори првата брза рута за контејнерски транспорт на рутата Кина-Европа преку Арктикот.

Кинеската компанија ќе го скрати времето на испорака преку Арктикот за 22 дена и ќе ги преполови емисиите на јаглерод, според „Глобал тајмс“, и ќе плови низ Арктичкиот Океан за прв пат од пристаништето Нингбо.

Капетанските власти забележуваат дека рутата ќе им помогне на кинеските компании да го ублажат проблемот со неизвесноста во глобалната трговија и да истражат нови меѓународни логистички канали.