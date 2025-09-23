Пензионерите овде заработуваат повеќе од вработените

Пензионерите во Франција над 65 години добиваат просечно 1.626 евра месечно, што е околу два проценти повеќе од нивните колеги во работоспособна возраст, благодарение на дарежливиот пензиски систем.

За споредба, пензионерите во САД заработуваат околу 16 проценти помалку од оние кои работат, при што речиси една петтина „се борат“ со трошоците за живот, додека само 5 проценти веруваат дека „го живеат сонот“.

Ова резултира со ситуација каде што Франција троши околу 14 проценти од БДП за пензии, со стапка на замена од околу 74 проценти, додека САД трошат речиси половина од тоа, само 7% од БДП за пензии, со стапка на замена од околу 50%.

Додека пензиските реформи во Франција предизвикаа масовни штрајкови и политички превирања во Велика Британија, трошоците за пензии во обете земји растат побрзо од повеќето, ставајќи долгорочен притисок врз јавните финансии.

Сепак, политичките системи на обете земји во голема мера ги штитат пензионерите од фискални прилагодувања, дури и во услови на зголемување на трошоците и зголемување на јавниот долг, пишува Yahoo Finance.

Во Обединетото Кралство, тројниот систем за заштита гарантира дека државните пензии растат побрзо од платите, инфлацијата, односно 2,5 проценти годишно. Ова го подобри животниот стандард на пензионерите, но исто така изврши притисок врз буџетот, намалувајќи го просторот за инфраструктура и социјални трошоци.