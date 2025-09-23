ПочетнаЗДРАВЈЕДва зачини што мора да ги имате во кујната – здравје во...
ЗДРАВЈЕ

Два зачини што мора да ги имате во кујната – здравје во секое јадење

0
Зачини задолжителни во кујна

Три докторки, Паула Дејдон, Џоана Вејн и Гречен Сан Мигел, за магазинот „SheFinds“ открија кои два зачини се вистинско богатство за секоја кујна. Тие не само што го збогатуваат вкусот на храната, туку имаат и исклучителни здравствени придобивки.

     Добивајте вести на Viber     

Првиот зачин е ѓумбирот, познат по својата специфична арома и моќните антиинфламаторни својства. Тој не е само додаток што го подобрува вкусот на јадењата, туку и природен заштитник против воспаленија и предвремено стареење на организмот.

Вториот е куркумата – зачин со интензивна боја и уште посилен здравствен ефект. Благодарение на активната состојка куркумин, куркумата има моќ да влијае на воспалителните процеси во телото и да придонесе кон подобро општо здравје.

Според докторките, вклучувањето на овие зачини во секојдневната исхрана е едноставен и природен начин за зајакнување на организмот.

Овие зачини не само што имаат одличен вкус, туку имаат и бројни здравствени придобивки. Не заборавајте да ги додадете во вашата кујна денес и да го зачините вашето мени.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025