Кремљ е подготвен да ги зголеми даноците за богатите за да ја финансира војна

Зголемувањето на даноците за луксузни стоки и дивиденди, како и за богатите, се чини дека е прифатливо решение за фискалните проблеми за рускиот претседател Владимир Путин, според дискусијата со партиските лидери во Русија објавена на веб-страницата на Кремљ.

„Некои други земји, вклучувајќи ги САД – би сакал да го деполитизирам ова прашање – за време на Виетнамската војна и за време на Корејската војна, го направија истото, ги зголемија даноците за луѓето со високи приходи. Во принцип, ние ќе го сториме истото“, рече рускиот претседател, но истакна дека тоа ќе се направи внимателно за да „не се претерува“.

Според него, луѓето се патриоти и кога ќе видат дека нивните пари одат за „специфична, благородна намена“, нема да имаат никакви забелешки.

Путин не коментираше за зголемувањето на другите даноци, иако опозициските публикации објавија информации од свои извори дека се подготвува зголемување на ДДВ, што би ги зголемило приходите за државната каса.

Според Министерството за финансии, буџетскиот дефицит во август достигна 4,2 трилиони рубљи (50 милијарди долари), а причините за тоа се ниските приходи од трговијата со нафта и зголемените трошоци за одбрана.