„Nvidia“ ќе инвестира 100 милијарди долари во „OpenAI“ за да ја поддржи изградбата на нови центри за податоци и инфраструктура потребна за напојување на вештачката интелигенција (AI). Ова означува вистински голем договор помеѓу две од најголемите компании во индустријата за вештачка интелигенција, пишува „Bloomberg“.

Инвестицијата има за цел да му помогне на „OpenAI“ да изгради центри за податоци со капацитет од 100 гигавати енергија, користејќи ги напредните чипови за вештачка интелигенција на „Nvidia“ за обука и распоредување на моделите на стартапот.

„Nvidia“ ќе добие удел во „OpenAI“ како дел од договорот, изјавија извори на „Bloomberg“ запознаени со ова прашање, кои побараа да не бидат именувани. Според нив, инвестицијата ќе се обезбеди во фази, а првите 10 милијарди долари ќе дојдат кога ќе се распореди првиот гигават компјутерска моќ.

Компаниите потпишаа писмо за намери за стратешки договор, објавија технолошките гиганти.

„Сè започнува со пресметување. Компјутерската инфраструктура ќе биде основа на економијата на иднината, а ние ќе го користиме она што го градиме со Nvidia за да направиме нови откритија во вештачката интелигенција и да ги оспособиме луѓето и бизнисите во голем обем“, рече извршниот директор на „OpenAI“, Сем Алтман.

„Nvidia“ го користи своето финансиско влијание за да осигури дека хардверот на компанијата останува основа за градење системи со вештачка интелигенција. Одржувањето на „OpenAI“, кој произведува хардвер, вклучувајќи ги и сопствените чипови, како главен клиент би можело да му помогне на производителот на чипови да ја зацврсти својата позиција додека индустријата се насочува кон компонентите на конкурентите.

„ChatGPT“ на „OpenAI“ го користат околу 700 милиони луѓе неделно и бара многу компјутерска моќ за сервисирање и градење на своите производи. Компанијата се бореше со компјутерскиот капацитет во минатото кога се бореше да ги задоволи барањата на клиентите, особено околу објавувањето на нови верзии на своите четботови. Алтман напиша на социјалните медиуми во неделата дека неговата компанија наскоро ќе лансира некои нови понуди на производи кои бараат поголема компјутерска моќ, и дека тоа ќе се случи во следните неколку недели.

„Nvidia“ и „OpenAI“ не открија детали за инвестицијата или кога ќе се случи. Претставниците на „Nvidia“ одбија да коментираат.

Во нивната изјава, компаниите изјавија дека „се радуваат на финализирање на деталите од оваа нова фаза од стратешкото партнерство во наредните недели“. Цената на акциите на „Nvidia“ порасна за 4% на тргувањето во Њујорк.