Купувачите во Европа повеќе им веруваат на кинеските, отколку на американските возила

Како дел од поголема студија, фирмата за истражување на пазарот „Escalent“ анкетираше купувачи на автомобили во Велика Британија, Германија, Франција, Шпанија и Италија. Резултатите покажуваат драматична промена во перцепцијата за кинеските возила.

Цели 47 проценти од испитаниците рекле дека би размислиле за купување кинески автомобил, додека само 44 проценти би размислиле за американски. Тоа е остар пресврт од минатата година, кога 31 процент претпочитале кинески автомобили, а 51 процент претпочитале американски автомобили.

Довербата во кинеските брендови исто така расте – 19 проценти од испитаниците сега веруваат во стоката од Кина, во споредба со 12 проценти минатата година. Во исто време, довербата во американската стока падна од 31 процент на 24 проценти.

К.Ц. Бојс, потпретседател за развој на погонски склопови и енергетска транзиција во „Escalent“, верува дека геополитичките тензии придонесуваат за падот на довербата во американските брендови.

„Би сакал да верувам дека геополитиката, тарифите, трговските договори и ставот на Соединетите Американски Држави кон Русија и Украина играат улога во тоа како европските купувачи се чувствуваат во врска со американските брендови на автомобили“, вели тој.

Дури 72 проценти од испитаниците веруваат дека кинеските автомобили треба да бидат поевтини од веќе воспоставените брендови.

Само 13 проценти од купувачите се подготвени да платат повеќе за кинеско возило, дури и ако објективно е со подобар квалитет.