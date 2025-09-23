Корисниците се жалат дека новиот „iPhone“ се бори со „Wi-Fi“ конекцијата

Откако серијата „iPhone 17“ и „iPhone Air“ се појавија на пазарот минатата недела, вниманието на корисниците прво беше насочено кон критиките поради чувствителноста на куќиштето на гребнатини.

Сепак, во последните денови, сè повеќе сопственици на овие модели се соочуваат со нов проблем, нестабилна „Wi-Fi“ конекција.

Како што објави „IT Home“, стотици пораки од корисници се појавија на социјалните мрежи и форуми во кои се тврди дека „Wi-Fi“ на уредите „iPhone 17“ и „iPhone Air“ периодично се исклучува и повторно се поврзува.

Кај некои, проблемот се јавува секој пат кога го отклучуваат телефонот, што влијае и на стабилноста на функцијата „Apple CarPlay“, која зависи од „Wi-Fi“ конекцијата. Интересно е што некои корисници забележале дека проблемот се јавува почесто кога го отклучуваат телефонот додека носат „Apple Watch“.

Голема промена кај новите „iPhone“ е преминот на сопствениот N1 чип на „Apple“ за безжична комуникација, додека претходните модели користеа решенија на „Broadcom“. Иако компанијата сè уште официјално не го коментираше проблемот, многу корисници известуваат дека ситуацијата се подобрила по инсталирањето на „iOS 26.1“ бета верзијата, што укажува на софтверската природа на дефектот.

Доколку овие обвинувања се потврдат, се очекува „Apple“ целосно да го реши проблемот со нестабилните „Wi-Fi“ врски на своите најнови модели на „iPhone“ преку идните ажурирања.