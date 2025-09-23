Европејците ги намалија трошоците поради американските царини

Потрошувачите во еврозоната ги намалија трошоците и се оддалечија од американските стоки, бидејќи царините на претседателот Доналд Трамп зголемија неизвесноста во врска со економските перспективи, според анкетата на Европската централна банка (ЕЦБ), цитирана од „Bloomberg“.

Трговскиот спор „значително влијае на однесувањето и очекувањата“ на домаќинствата во регионот, соопшти ЕЦБ во труд објавен во понеделникот. Околу една четвртина од испитаниците рекле дека се оддалечуваат од американските производи, а 16 проценти рекле дека ги намалиле вкупните трошоци.

„Овие резултати го покажуваат опипливото влијание на трговските тензии врз однесувањето и очекувањата на европските потрошувачи за економијата. Со промена на нивните очекувања за инфлација и раст и поттикнување промени во однесувањето при трошење, царините воведуваат нов слој на неизвесност што влијае и на индивидуалните одлуки на домаќинствата и на веројатните случувања во пошироката економија“, велат од централната банка.

Иако податоците се собрани во јуни, пред договорот за царини меѓу ЕУ и САД, резултатите нудат увид во тоа како економијата на еврозоната реагираше откако Трамп почна да ги воведува своите трговски мерки во април.

Месечната анкета на ЕЦБ за очекувањата на потрошувачите, исто така, покажа дека повеќето Европејци не би прифатиле големо намалување на платата за да работат некои денови од дома.

Просечното намалување на платата што вработените би го направиле за да работат два или три дена во неделата од дома е 2,6%, покажа анкетата на централната банка.

Европејците не би направиле финансиски отстапки за да работат од дома. Графикон: „Bloomberg“

70 проценти од испитаниците не би прифатиле никакво намалување на платата за да работат од дома. Околу 13% би дозволиле намалување помеѓу 1% и 5%, додека други 8% би се согласиле на намалување од 6% до 10%.

И покрај напорите на компаниите да ги вратат вработените на своите работни места пет дена во неделата, зафатеноста на канцелариите останува под нивоата пред пандемијата. Податоците на Евростат покажуваат дека уделот на вработени на возраст од 20 до 64 години кои работеле од дома барем понекогаш достигнал 22,4% во 2024-та година, што е речиси двојно повеќе од нивото во 2019-та година.

„Откриваме голем јаз во подготвеноста на луѓето да прифатат намалување на платата кај различните модели на работа од дома“, велат економистите Антонио Диас да Силва и Марко Вајслер во извештајот.

Луѓето кои моментално работат од дома „поверојатно ќе прифатат поголемо намалување на платата за да го одржат тој договор за вработување“, при што намалувањето потенцијално достигнува 4,6 проценти, забележаа економистите.

„Спротивно на тоа, луѓето кои моментално работат од дома еден ден во неделата би прифатиле намалување на платата од само 1,6 проценти“, додадоа тие.