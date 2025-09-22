Москва нападната со дронови: Регистрирани експлозии во девет градски области

Властите во Москва потврдија дека руската престолнина е под напад со беспилотни летала.

Ова го објави каналот Баз на Телеграм, повикувајќи се на изјавата на градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин, пренесува Укринформ.

Според таа изјава, системите за воздушна одбрана на руското Министерство за одбрана го одбиваат нападот со дронови врз Москва, а „сите служби за итни случаи се на терен“.

Експлозии се регистрирани во девет градски области.

Базата на податоци, исто така, наведува дека имало доцнења на летови на московските аеродроми: девет летови до Шереметјево, шест до Внуково и три до Домодедово.

Според информациите од Би-Би-Си, Руската федерална агенција за воздушен транспорт (Росавица) ги негираше извештаите за затворање на аеродромите, но го потврди воведувањето „привремени ограничувања“ на аеродромот Шереметјево.

„Шереметјево, Внуково, Домодедово и Жуковски сè уште испраќаат и примаат летови… Ве молиме верувајте само на официјални извори на информации“, се вели во објавата.

🇷🇺#Moscow has closed the sky, 9 drones shot down so far

planes in low flight pic.twitter.com/ENsCgrQ1j9 — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 22, 2025

Во меѓувреме, градоначалникот на Москва изјави дека девет дронови се соборени, според Би-Би-Си.

Два дрона беа соборени и над Севастопол, објавува RT.

Како што претходно објави Укринформ, ноќта на 20 септември, дронови нападнаа рафинерии за нафта во Саратов и Новокујбишевск во Русија, предизвикувајќи пожари во двата објекти.