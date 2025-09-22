Ворен Бафет вели дека луѓето „ги отежнуваат лесните работи“ – 3 лесни совети за да станете милионер

Ворен Бафет верува дека луѓето имаат тенденција премногу да ги комплицираат работите.

„Се чини дека постои некоја перверзна човечка карактеристика што сака да ги отежнува лесните работи“, напиша тој.

Кога станува збор за градење богатство, секој има мислења за вистинскиот начин да ги зголемите своите пари. А овие патеки за „збогатување“ често вклучуваат барање на следната нова работа, преземање големи ризици и активно управување со вашите инвестиции.

Но, Бафет верува дека обичните инвеститори не треба да го прават тоа толку комплицирано. Еве ги неговите три главни совети за збогатување – без непотребни компликации.

1. Не замавнувајте на секој удар

Бафет честопати се повикува на книгата на бејзбол легендата Тед Вилијамс, „Науката за удирање“, додека зборуваше за неговиот стил на инвестирање. Во книгата, Вилијамс објасни дека неговиот просек на удирање бил значително повисок кога се фокусирал на удари во неговата најдобра позиција.

Слично на тоа, Бафет верува дека инвеститорите можат да се покажат добро ако едноставно чекаат да се појават добри можности, наместо да го бркаат секој тренд. Со други зборови, не замавнувајте на секоја понуда што ќе ви се најде на патот, туку почекајте ги оние што знаете дека можете да ги погодите веднаш.

2. Фокусирајте се на теренот, а не на таблата со резултати

„Игрите ги добиваат играчи кои се фокусираат на играта – а не оние чии очи се залепени за таблата со резултати“, напиша Бафет во своето писмо до акционерите од 2013 година. Со други зборови, инвеститорите треба да се фокусираат на играта на избор на добри бизниси и да го избегнат одвлекувањето на вниманието од цените на акциите.

За да останете фокусирани и да избегнете одвлекување на вниманието, размислете за ангажирање тренер кој ќе ви помогне да се држите до вашиот план за игра.

3. Одржувајте ја едноставноста

За време на интервјуто на Универзитетот Џорџтаун во 2013 година, Бафет опиша како на почетокот на 1990-тите, Бил Гејтс му рекол дека новата компјутерска технологија „ќе промени сè“. Бафет го оспори ова тврдење, прашувајќи го дали тоа ќе „промени како луѓето џвакаат мастика“.

Кога Гејтс призна дека тоа веројатно нема да влијае на продажбата на мастиките, Бафет рече: „Па тогаш јас ќе се држам до мастиките, а ти до компјутерите“.

Технолошките компании, како што е Мајкрософт на Гејтс, остварија огромни приноси од почетокот на 90-тите. Но, Бафет се спротивстави на идејата дека треба да ја разбира новата, комплицирана технологија за да заработи пари. Едноставните потрошувачки акции, како гигантот за мастики Вригли, би можеле да бидат исто толку профитабилни.