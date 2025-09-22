8 финансиски титани ги споделуваат своите совети за младите луѓе за тоа како да успеат на работа и во животот

Помеѓу странските војни, политичките поделби, кризата со прифатливоста на цените и вештачката интелегенција што ги заменува работниците, многу млади луѓе се плашат дека никогаш нема да ги имаат кариерите или животите што ги замислувале.

Business Insider побара совет од осум финансиски тајкуни за тоа како можат младите луѓе да напредуваат.

Леон Куперман

Страста е гориво за долга и успешна кариера, рече Леон Куперман.

„Сакај го она што го правиш – премногу е напорно и тешко е да не го правиш“, рече милијардерот инвеститор и поранешен шеф на одделот за управување со средства на Голдман Сакс.

„Стремете се кон тоа со страст“, ​​додаде Куперман, велејќи дека толку многу уживал во своите 25 години во Голдман што никогаш не се чувствувал како на работа.

Кевин О’Лири

Намалете го вашиот фокус, научете да слушате и започнете да инвестирате рано, рече Кевин О’Лири.

Младите работници треба да ги изберат трите најважни работи што треба да ги завршат секој ден и да не дозволат ништо да ги одвлече од нивното завршување, рече инвеститорот во „Shark Tank“.

Правејќи го ова, ќе бидете „многу ценет вработен“, рече тој.

Претприемачите честопати зборуваат премногу, наместо да слушаат, рече О’Лири.

„Мора да научите како да замолчите“, рече тој, додавајќи дека слушањето е „супермоќ“ што ви овозможува да ги предвидите проблемите и да ги решите.

Бизнис магнатот познат како „Mr. Wonderful“, исто така, ги повика младите луѓе да ги инвестираат своите заштеди во избалансирано портфолио.

„Започнете во доцните 20-ти години и ќе се пензионирате на 65 години“, рече О’Лири, додавајќи дека ќе имаат „милиони долари во банка“ ако продолжат историските пазарни приноси.

Бартон Малкиел

Кога избираат кариера, младите луѓе треба „да бидат флексибилни и да сфатат дека би можеле многу добро да се предомислат“, рече Бартон Малкиел.

„Не затворајте никакви можности“, советуваше главниот инвеститор на Wealthfront и автор на „Случаен шетач по Волстрит“, додавајќи дека неочекуваните заобиколувања можат да го направат животот „побогат“.

Поранешниот професор по економија на Принстон, советник на претседателот Џералд Форд, инвестициски банкар и поручник на американската армија, ги охрабри младите луѓе да „одвојат малку настрана секоја недела“ и да го инвестираат во диверзифицирано портфолио на индексни фондови и слични средства.

„Ќе бидете многу среќни што сте го направиле тоа подоцна во животот“, рече Малкиел.

Џон Роџерс

„Изградете ја вашата кариера околу области за кои сакате да читате, да учите и да размислувате“, рече Џон Роџерс.

Основачот, ко-извршен директор и главен инвестициски директор на Ариел Инвестментс, менаџер на средства вреден 14 милијарди долари, рече дека им кажува на студентите и постдипломците да ги негуваат своите односи.

„Кога ќе сретнете навистина паметни, внимателни, етички и чесни луѓе, одржувајте ги тие односи живи за вашата кариера“, рече тој, нагласувајќи ја вредноста на доверливите советници.

Роџерс, поранешен капитен на машката кошаркарска репрезентација на Универзитетот Принстон, исто така ги повика младите луѓе да „се покажат како добар соиграч“ и да ги почитуваат своите обврски.

Кога луѓето „знаат дека можат да сметаат на вас, дека ќе испорачате на време и нема да наоѓате изговори“, рече тој, „успехот следи и добивате сè повеќе одговорност, сè повеќе можности“.

Џеф Грин

„Сакајте го она што го правите“, рече Џеф Грин. „Мора да ги следите вашите страсти“.

„Ако најдете нешто во што сте добри во животот и уживате во toa, тогаш ќе сакате да го правите повеќе и ќе сакате да го правите подобро“, додаде милијардерот за недвижности.

Држењето до нешто во кое навистина уживате треба да значи дека „ќе бидете посклони да вложите дополнителна енергија“, додаде тој.

Рос Гербер

Секоја генерација млади луѓе се соочува со предизвици, рече Рос Гербер.

„Кога бев дете, цената на домувањето беше висока, а каматните стапки беа 7,5% на хипотеката, а имаше земјотрес во Лос Анџелес и не можевте да најдете работа“, рече тој.

Извршниот директор и коосновач на „Гербер Кавасаки Велт енд Инвестмент Менаџмент“, менаџер на средства од 3 милијарди долари, нагласи колку е евтино и лесно да се започне онлајн бизнис и го поздрави богатството од можности за кариера создадени од бумот на вештачката интелигенција.

„Ова не може да биде поизобилно и поповолно време да се биде млад човек“, рече Гербер. Студентите кои „применуваат некои вештини и работат напорно неколку години“ можат да заработат шестцифрена сума, а луѓето без факултетска диплома можат да заработат исто како електричарите или водоинсталатерите, занаети за кои рече дека се „едноставно одлични“.

Гербер рече дека е од витално значење децата да обрнуваат внимание на час, да градат социјални мрежи во училиште и да учат од своите родители и врсници, бидејќи многумина растат со „целосно лажно очекување на реалноста“.

„Тие немаат занает или вештина освен играње Роблокс, а потоа доаѓаат на работа и сите имаат право, мислејќи дека работата е работа од четири часа на ден, а потоа можат да работат од дома“, рече Гербер.

Џон Каламос

Младите луѓе не треба да очекуваат успехот да им биде предаден, рече Џон Каламос.

„Не излегувате од училиште сега и велите: Добро, што ќе ми даде владата?“, рече основачот на Каламос Инвестментс, менаџер на средства од 40 милијарди долари. „Не е важно што ќе ви даде владата, туку што можете да направите.“

Каламос, пилот на борбен авион за време на Виетнамската војна, додаде дека креативноста, решителноста и поставувањето цели се клучни за постигнување големи работи.

Насим Талеб

Претходните генерации се справувале подобро од нивните родители, но тоа веќе не е случај за многу млади луѓе, рече Насим Николас Талеб.

Авторот на „Црниот лебед“ и поранешен менаџер на хеџ фонд, советуваше развивање на „основни“ вештини за кои вештачката интелегенција е потешка за замена, како што се градинарството, негата, готвењето, водоводџиството и ѕидарството.

Тој се залагаше за вежбање, велејќи дека многу луѓе со седечки работни места не прават доволно за да го поддржат своето долгорочно здравје. Тој исто така рече дека е од витално значење да се има „дисциплина да се држите до она што сте го ветиле дека ќе го направите и да го направите тоа на најдобар можен начин“.

Талеб додаде дека успехот е „да се гледате себеси во огледало и да не се срамите“ и дека ова опфаќа не само богатство и кариера, туку и етика, семејство, заедница и обезбедување вредност за другите.