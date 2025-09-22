Акциите на Nvidia скокнаа поради стратешкото партнерство со OpenAI од 100 милијарди долари

Акциите на Nvidia (NVDA) скокнаа денес откако лидерот во чиповите со вештачка интелигенција објави планови за инвестирање до 100 милијарди долари во креаторот на ChatGPT, OpenAI.

Двете компании објавија стратешко партнерство според кое OpenAI ќе распореди најмалку 10 гигавати центри за податоци со вештачка интелигенција што ќе користат процесори на Nvidia. Центрите за податоци ќе вклучуваат милиони единици за обработка на графики на Nvidia за да се овозможи инфраструктурата од следната генерација на OpenAI за вештачка интелигенција.

Nvidia ќе инвестира во OpenAI прогресивно со распоредување на секој гигават капацитет, соопштија компаниите во соопштение за медиумите. Првиот гигават од системите на Nvidia ќе биде распореден во втората половина на 2026 година користејќи ја платформата Nvidia Vera Rubin.

Стратешкото партнерство моментално е во форма на писмо за намери. Nvidia и OpenAI очекуваат да ги финализираат деталите за стратешкото партнерство „во наредните недели“.

„Nvidia и OpenAI се наметнуваат една деценија, од првиот суперкомпјутер DGX до пробивот на ChatGPT“, изјави во соопштение извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг. „Ова инвестициско и инфраструктурно партнерство го означува следниот скок напред – распоредување на 10 гигавати за напојување на следната ера на интелигенција.“

OpenAI ќе соработува со Nvidia како префериран стратешки партнер за пресметување и вмрежување за своите планови за раст на фабриките за вештачка интелигенција. Компаниите планираат да ги „ко-оптимизираат“ своите развојни мапи за моделот и инфраструктурниот софтвер на OpenAI и хардверот и софтверот на Nvidia.

Акцијата на Nvidia достигна точка на купување

Партнерството ја надополнува работата што двете компании ја работат со соработници како што се партнерите на Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL), SoftBank и Stargate.

На берзата денес, акцијата на Nvidia достигна точка на купување од 184,48 од рамна основа пред да се повлече. Се искачи на интрадневен максимум од 184,55.

Во неодамнешните тргувања, акцијата на Nvidia порасна за околу 4% на 183,40.