Разбирање на златото и среброто на денешните пазари

Вреднувањето на златото сега одразува мешавина од намалување на каматната стапка на ФЕД, трговска несигурност, политичка нестабилност.

Со векови, златото и среброто се ‘рбетот на парите. За разлика од хартиените валути што можат да се печатат по желба, овие метали се конечни, глобално признати и им се верува како трајни складишта на вредност.

Тие во моментов се централни за глобалните финансии, служејќи како резервни средства што ги поддржуваат валутите, заштита од инфлација и кризи, и безбедни засолништа за време на политичка и економска несигурност.

Во септември 2025 година, цената на златото прилагодена на инфлацијата се искачи на 3.646 долари за унца, едно од највисоките нивоа забележани од 1980 година. Прилагодувањето на инфлацијата им овозможува на набљудувачите да го споредат денешното злато со минатите врвови на реалната куповна моќ, а не само со главните цени.

Иако номиналните записи може да изгледаат импресивно, бројките прилагодени на инфлацијата откриваат дали златото е навистина посилно или едноставно ја одразува слабоста на валутата. Со враќањето на историските максимуми во реални услови, златото ја покажува својата трајна способност да го зачува богатството со децении.

Според „Трејдинг економикс“, САД сè уште ги држат најголемите официјални резерви на злато во светот од 8.133 тони. Кина постојано ги зголемуваше своите резерви во текот на изминатата деценија на околу 2.298 тони, додека ОАЕ ги зголемија своите резерви на околу 74 тони во текот на деценијата, зајакнувајќи ја својата улога како глобален центар за злато.

Денес, проценката на златото одразува мешавина од намалување на каматната стапка на Федералните резерви, трговска несигурност, политичка нестабилност низ големите економии и постојани геополитички конфликти од Украина до Блискиот Исток, каде што побарувачката на инвеститорите за злато, а сè повеќе и за сребро, останува силна.

Среброто повторно сјае

Среброто повторно се приближува до својот највисок рекорд близу 50 долари, откако излезе од долгогодишниот ценовен канал над 41 долар што се одржува од 2022 година. Моментумот останува силен, но индикаторите трепкаат над прекупените нивоа последен пат видени во 2011 и 2020 година, кога растот беше проследен со остри корекции. Иако краткорочните падови се можни, долгорочните перспективи се поткрепени од двојната улога на среброто: зголемената индустриска побарувачка од технологијата и вештачката интелигенција, заедно со неговата привлечност како традиционално безбедно засолниште.

За разлика од среброто, златото постави нови рекорди на сите времиња, а овој месец го изедначи својот врв прилагоден на инфлацијата последен пат виден во 1980 година. Ценовната акција, исто така, изби од долгорочен канал што датира од 2016 година, при што пазарите сега се насочени кон нивото од 4.000 долари. Ова се совпаѓа со целта на техничката формација позната како модел на чаша и рачка, што е во сила од 2011 година.

По консолидацијата под 3.500 долари пет месеци, златото скокна за повеќе од 7% за една недела над 3.600 долари. Во техничка смисла, колку е подолга консолидацијата, толку е поостар пробивот. Со непроменет примарен тренд на раст, краткорочните падови можат да обезбедат потенцијални можности за „купување на падот“, иако трговците мора да останат претпазливи со оглед на тенденцијата на златото за остри осцилации.

Накратко, златото и среброто остануваат основни заштитни механизми во денешниот несигурен свет. Додека златото води со рекордни максимуми, а среброто покажува силен импулс, двата метала продолжуваат да ја докажуваат својата вредност како долгорочни темели на богатството.







