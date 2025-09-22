Кина претставува воздушен мотор – Дизајн без гориво го воодушевува светот

Кина штотуку објави сосема нов алтернативен мотор, и тоа не е она што мислите дека е. Решенијата за алтернативни мотори останаа централен фокус на автомобилскиот свет со цел да се најдат безброј решенија за трансформирање на индустријата подалеку од моторот со внатрешно согорување, кој испушта штетни емисии на јаглерод и придонесува за непоправлива штета од климатските промени. Додека овие напори во голема мера се фокусираа на електричниот и водородниот мотор со горивни ќелии, се појавуваат и други нишни модели на мотори.

Алтернативните мотори продолжуваат да добиваат на интензитет

Светот на алтернативните мотори во голема мера е доминиран од производството на технологија на електрични мотори. Со оглед на тоа што електричните хибридни модели се омилен алтернативен тип на мотор меѓу потрошувачите ширум светот, поголемиот дел од сите големи производители на автомобили во моментов им обезбедуваат на своите потрошувачи некаков вид електричен модел како дел од нивниот избор. Благодарение на големите достигнувања во технологијата на батерии, опаѓачките трошоци за производство на литиумски батерии, а да не го спомнуваме ефектот „Тесла“, електричните мотори се речиси закачени како што се движи иднината на светот на патничките возила.

Сепак, и покрај популарноста на електричниот мотор, тоа не ги спречи автомобилските развивачи да развиваат други алтернативни типови мотори за да обезбедат комплементарна технологија и да ја зголемат конкуренцијата. Втор на листата, моторот со водородни горивни ќелии, исто така, се појави како растечки избор меѓу потрошувачите во светот на алтернативните возила. Оваа технологија во голема мера ја поддржуваат јапонските автомобилски развивачи, особено Тојота, која продолжува да ја проширува својата визија за создавање „општество на водород“.

Некои други неодамнешни случувања, кои можат да го запрат напредокот на другата технологија на алтернативни мотори, вклучуваат револуционерен развој на батерии, кои, доколку успешно можат да се произведуваат на ниво на масовни потрошувачи, ќе ги решат моменталните загрижености на потрошувачите во врска со опсегот на електричните возила со батерии. Доколку овој опсег може да се прошири, многу повеќе потрошувачи ќе бидат убедени да се фрлат и да инвестираат во електрично возило.

Кина го претставува овој сосема нов неверојатен мотор

Во изненадувачки потег, кинескиот мултинационален автомобилски конгломерат Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd., попознат како Geely Holding, неодамна објави дека успешно го тестирал својот прв тркачки автомобил на метанол под снежни услови. Спортскиот автомобил е дел од „Планот за зелени метанолни трки“ на автомобилскиот развивач, кој има за цел да воведе одржлива технологија на метанол во мотоспортот.

Возилото на метанол ги има следниве карактеристики:

Сопствено развиен метанолен мотор Aurobay-DHE20TDM на Geely.

Целосно компатибилен со метанол горивото M100.

Ги исполнува националните стандарди за емисии VI-B на Кина.

Термичка ефикасност: Надминува 46%. Сооднос на компресија: 15:1.

Покрај своите амбиции за мото трки, Geely планира да ја воведе технологијата на метанолни мотори во своите патнички возила со создавање хибридни електрични метанолни мотори. Сепак, во врска со нивниот план за мото спорт, кинескиот автомобилски развивач планира да му претстави на светот флота тркачки автомобили на метанол во новата енергетска категорија од серијата „Geely Super Cup PRO“ во 2026 година.

Дали е можен крајот на моторот со внатрешно согорување?

Иако иницијативите како метанолните мотори на Geely, како и другите напори за алтернативни мотори од автомобилските развивачи, моторите со внатрешно согорување сè уште се значително побројни од алтернативните мотори на глобално ниво. Ова е во голема мера затоа што поддршката на инфраструктурата за возила со алтернативен мотор не е толку распространета во споредба со возилата на бензин, како и затоа што многу од овие алтернативни модели остануваат во цена споредлива со луксузно возило, што ги прави финансиски недостапни.

За светот навистина да ја прифати технологијата на алтернативен мотор, потребни се значителни напори од страна на засегнатите страни и управните органи за зголемување на поддршката на инфраструктурата, а потребни се и континуирани инвестиции во оваа технологија. Дополнително, за да се даде приоритет на одржлив свет, опциите за патување не смеат да бидат ограничени само на приватни патнички возила, а зголемувањето на јавниот превоз и охрабрувањето на „градови погодни за пешачење“ ќе придонесат за создавање свет со јаглеродно неутрален ефект.