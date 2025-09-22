Ќе следат нови мерки за цените на прехранбените производи

ПочетнаЕКОНОМИЈАЌе следат нови мерки за цените на прехранбените производи
Изјава премиер на Влада Македонија

Владата подготвува нови мерки за цените на прехранбените производи во маркетите. Премиерот изјави дека екипите на Државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита на конкуренција постојано се на терен и дека веќе се покренати постапки против прекршителите.

Во денешното излагање Премиерот Мицкоски изјави дека во тек се подготовките за новите мерк, а тоа што не прават како влада естрада од политиките кои ги водат, не значи дека не се грижат за граѓаните.

Премиерот очекува да се намали инфлацијата во наредниот период и нејзино сведување на 2 до 3 проценти наредната година. Исто така дополни дека првпат после многу месеци се намалува и базичната инфлација.

„Очекувам овие месеци да имаме намалување на инфлацијата, а следната година да дојдеме до инфлација помеѓу 2 и 3 проценти на годишно ниво. Доколку ја споредиме инфлацијата во земјите од регионот, кај нас има тренд на намалување и за првпат после многу месеци можам да кажам дека и базичната инфлација, но и цените на прехранбените производи на месечно ниво имаат негативен параметар, односно се намалуваат“, изјави премиерот.

