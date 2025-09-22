Од полноќ ново поскапување на горивата

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ), донесе Одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,26 % во однос на одлуката од 15.09.2025 година.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување во просек: кај бензините за 0,368%, додека кај другите деривати има зголемување и тоа кај дизелот зголемување за 2,180%, кај екстра лесното масло за 1,481% и кај мазутот за 1,689%.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,6675%.

Од утре – 23.9.2025 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 по цена од 75,50 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 по цена од 77,50 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) по цена од 69,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) по цена од 69,00 (денари/литар)

Мазут М-1 НС по цена од 36,947 (денари/килограм)

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) не се менуваат. Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 0,50 ден/лит. Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,207 ден/кг и сега ќе изнесува 36,947 ден/кг.