Германија ќе се позајмува да ги покрие трошоците

Германија ќе позајми околу една петтина повеќе од планираното во четвртиот квартал за да финансира нагло зголемување на трошоците за инфраструктура и вооружените сили.

Финансиската агенција со седиште во Франкфурт, која управува со долгот на федералната влада, има за цел да собере 90,5 милијарди евра во периодот октомври-декември, без зелените обврзници, според ажуриран план објавен во петокот.

Износот е за 15 милијарди евра повеќе од првично планираниот, соопшти агенцијата. Претходно собрала уште 19 милијарди евра.

Германските обврзници ги избришаа поголемиот дел од нивните загуби, освен долгорочните хартии од вредност. Приносот на 30-годишниот долг на земјата остана за два базични поени повисок на 3,25%.

Откако ја презеде функцијата на почетокот на мај, владата на канцеларот Фридрих Мерц ја напушти традиционалната фискална разумност за да финансира огромно зголемување на трошоците за долго запоставената војска на земјата и модернизацијата на нејзината распаѓачка инфраструктура.

Се очекува нето новото задолжување да скокне на околу 143 милијарди евра оваа година и да се искачи на речиси 175 милијарди евра во 2026-та година, според владата во Берлин. Тоа ги вклучува главниот буџет и посебните фондови за одбрана и инфраструктура.

Ажурираниот план на финансиската агенција предвидува дополнителни 10,5 милијарди евра за издавање обврзници во четвртиот квартал.

Вкупната продажба на долг за годината ќе достигне околу 425 милијарди евра, во споредба со првичните 380 милијарди евра објавени во декември.

Тамо Димер, копретседател на финансиската агенција, рече дека релативно слабата побарувачка за седумгодишните обврзници издадени неодамна веројатно се должи на фактот дека други издавачи продаваат сличен долг во исто време.

На прашањето дали агенцијата планира да продава 50-годишни обврзници, Димер рече дека по „многу интензивна“ анализа на побарувачката, донесена е одлука да не се преземе таков чекор.

„Резултатите покажуваат дека всушност постои само многу изолирана, структурна побарувачка за 50-годишен германски федерален долг“, рече тој.

Конечното гласање во Бундестагот за буџетот на министерот за финансии Ларс Клингбеил за оваа година е закажано за четврток. Се очекува тој да ја помине својата последна законска пречка на 26-та септември во Бундесратот, горниот дом каде што се претставени 16-те федерални покраини на Германија.

Клингбеил му рече на парламентот дека неговиот план за трошење има „јасна насока“ со три главни фокусни точки.

„Ние инвестираме, реформираме и консолидираме“, вели тој, додавајќи дека кабинетот ќе ги користи парите што ги има мудро.