Инвестицијата на „Amazon“ во германскиот бизнис достигна 14 милијарди евра во 2024-та

Американскиот гигант за е-трговија „Amazon“ инвестираше околу 14 милијарди евра во своите германски операции во 2024 година, што е зголемување од 2 милијарди евра во споредба со претходната година, соопшти компанијата, цитирана од ДПА.

Средствата беа искористени за изградба на нови локации во Хорн-Бад, Мајнберг, Думерсторф и Ерфурт, според „Amazon“, кој тврди дека инвестирал повеќе од 90 милијарди евра во германски операции од 2010-та година.

Роко Браунигер, кој е задолжен за „Amazon Germany“, рече дека компанијата планира да продолжи значително да инвестира во регионот, без да открие конкретни бројки.

„Amazon“ планира да постави три нови логистички центри во Битигхајм, Конерн и Рор, кои ќе се користат за складирање на производи пред да се продадат онлајн.

„Мора да бидеме блиску до нашите клиенти“, рече Браунигер.

„Amazon“ моментално вработува 40.000 луѓе во логистика и развој во Германија, 4.000 повеќе отколку пред една година.

Луѓето што вршат испораки се ангажирани од подизведувачи.

