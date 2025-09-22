Лагард: ЕЦБ ги стави цените под контрола, но неизвесноста останува

Европската централна банка (ЕЦБ) ја постигна својата цел да ги стави цените под контрола, но и покрај трговскиот договор со САД, неизвесноста околу перспективите останува.

Ова го коментираше шефицата на институцијата, Кристин Лагард, во интервју за данската телевизија „DRTV“, цитирано од германските бизнис медиуми.

„Каматните стапки треба да бидат насочени кон нивото на инфлација кон кое се стремиме и кое веќе го постигнавме“, рече Лагард.

Според неа, ситуацијата станала попредвидлива откако Европската унија (ЕУ) и САД се согласија за царините.

„Нивото на неизвесност се намали за околу 50 проценти и ова е значително подобрување во споредба со ситуацијата во која бевме“, рече таа.

Сепак, Лагард нагласи дека „сè уште имаме неизвесност околу нас и сите мора да се справат со тоа“.

Минатата недела, ЕЦБ ги задржа каматните стапки на чекање втор состанок по ред по осум намалувања од 0,25 поени за една година. Централните банкари очекуваат инфлацијата да се стабилизира околу целта од 2% во 2026-та година по привременото забавување, а економијата да забрза во наредните квартали.