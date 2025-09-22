Сакате да ги изгубите маснотиите на стомакот? Јадете ги овие четири вкусни намирници

Ако вашата цел е да ослабете и да ги намалите маснотиите на стомакот, протеините можат да бидат клучен сојузник. Овој макронутриент ви помага да останете сити подолго, го поддржува растот на мускулите, го забрзува метаболизмот и го намалува ризикот од прејадување.

Затоа нутриционистите препорачуваат додавање на следните намирници богати со протеини во вашата исхрана за успешно слабеење.

Грчки јогурт

Нутриционистот Џеј Ковин вели дека грчкиот јогурт е одличен извор на протеини што ви помага да останете сити подолго и да избегнете прејадување.

„Грчкиот јогурт содржи и помалку шеќер и калории од другите видови јогурт“, вели таа за „SheFinds“.

Додавањето свежо овошје како капини, банани или малини, кои се нискокалорични и богати со хранливи материи, го прави совршен избор за појадок.

Овесна каша

Ковин нагласува дека овесната каша е богата со протеини сама по себе, но дека може да се направи уште похранлива со додавање протеински прав.

„Можете да ги комбинирате со бадемово млеко и бобинки или да ги измешате сите заедно во протеински шејк“, објаснува таа.

Таа додава дека протеините имаат „највисок термички ефект од сите макронутриенти“, што значи дека телото согорува повеќе калории за да ги свари и преработи, а истовремено го потиснува апетитот подолго време.

Белки од јајца

Диететичарката Триста Бест објаснува дека белките од јајца се одличен начин за намалување на внесот на масти, а воедно одржува чист извор на протеини.

„Кога јадете само белки од јајца, внесот на калории се намалува од 71 на 18, додека содржината на протеини се намалува само за два грама“, вели таа.

Таа додава дека содржината на масти се намалува од пет грама на нула. Белките од јајца на тој начин обезбедуваат енергија за тренинзи, а воедно ве одржуваат сити до следниот оброк.

Урда

Нутриционистката и диететичарка Лиса Ендрус нагласува дека урдата е практична, богата со протеини и со малку јаглехидрати, што ја прави одличен избор за појадок.

„Свежото сирење нуди едноставна, безгрижна опција за протеини. Исто така, има малку шеќер и е заситувачко кога се комбинира со овошје или домати“, објаснува Ендрус.

Освен што го забрзува метаболизмот, помага и во зачувувањето на мускулната маса за време на губењето на тежината.