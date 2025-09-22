Легендарен бренд се враќа, но на неочекуван начин

Речиси заборавивме дека овој бренд постои: „Chrysler“, некогаш еден од трите гиганти на глобалната автомобилска индустрија, одамна се повлече од Европа, а со крајот на стариот седан 300 пред две години, конечно престана да произведува патнички автомобили во традиционална смисла.

Во моментов, „Chrysler“ постои само во Северна Америка и практично продава еден автомобил – миниванот „Pacifica“. Но, во средината на акутната криза што ја тресе матичната компанија „Stellantis“, брендот од Обрн Хилс во Детроит планира враќање.

Концепт на „Chrysler Halcyon“

Веста ја потврди самиот извршен директор на брендот, Крис Фојл.

„Нашата понуда ќе биде проширена со автомобил што црпи идеи од футуристичкиот концепт ‘Halcyon’“, откри Фојл за „Automotive News“. Ова значи дека новиот модел нема да биде миниван или SUV.

„Традиционалниот сегмент на патнички автомобили се враќа, не само затоа што потрошувачите бараат попристапни решенија, туку и затоа што стануваме поинвентивни и поиновативни во начинот на кој дефинираме што е автомобил“, вели Фојл.

„Chrysler“ денес е само „Pacifica“

Таквата изјава, се разбира, не дава многу конкретни информации. Но, разбирливо е зошто на „Chrysler“ му се потребни нови модели. Миниванот „Pacifica“ се продава добро во својот сегмент – речиси 50.000 единици во првата половина од годината, но е ограничен на Северна Америка. Вториот модел во гамата, „Voyager“ е практично поранешната основна верзија на „Pacifica“, сега со променето име. Продаде околу 7.500 единици. Но, таквите бројки не се доволни дури ни за да се разбере одвоеното постоење на „Chrysler“ како компанија и администрација.

Конкурентите избегаа од седаните

Според коментарот на „Jalopnik“, постои добра логика во враќањето на „Chrysler“ кон седаните. Понесени од лудилото за теренски возила, повеќето конкуренти го напуштија овој сегмент. „Ford“ целосно престана да произведува седани, а „GM“ постојано го намалува својот асортиман.

Во исто време, овој тип автомобил сè уште е во голема побарувачка од луѓе кои не се подготвени да платат повисока цена и трошоци за одржување за теренски возила.

Оваа побарувачка моментално ја задоволуваат главно јапонските и корејските производители. Фрлањето на „Halcyon“ како инспирација значи дека „Chrysler“ нема намера да се натпреварува со нив во буџетскиот сегмент, туку планира „GT“ модел поблиску до премиум сегментот.