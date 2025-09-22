Дали излегувањето на „Samsung Galaxy Z Tri-fold“ е дефинитивен крај на ерата на таблетите?

„Samsung“ го отвора патот за нов пробив во светот на преклопните телефони. „Galaxy Z Tri-fold“, првиот уред со троен преклопен екран, се очекува до крајот на 2025-та година и веќе привлекува големо внимание.

Неговиот уникатен дизајн, кој овозможува комбинирање на три панели во еден голем екран, го менува начинот на кој корисниците ги доживуваат мобилните уреди. Кога е преклопен, уредот е компактен како обичен паметен телефон, но кога е расклопен, нуди голем екран во формат на таблет, совршен за мултитаскинг, гледање содржини или играње игри.

Она што го прави овој уред особено интересен е можноста за користење на задните камери за селфиња. Благодарение на иновативниот механизам за преклопување, корисникот може да го користи главниот сензор наместо класичната предна камера, што резултира со значително поквалитетни фотографии и видеа. Ова е особено важно за ентузијастите за фотографија и влогови, за кои секој детаљ е важен.

„Samsung“ потврди дека проектот е во завршна фаза на развој, но дека лансирањето ќе биде внимателно спроведено. Првото издание ќе биде достапно само на одбрани пазари и во ограничени количини.

На овој начин, компанијата сака да го собере искуството на првите корисници, да ги исправи сите недостатоци и дури потоа широко да ја пласира на пазарот втората генерација.

Најголемата пречка останува високата цена. Според првичните проценки, „Galaxy Z Tri-fold“ би можел да чини над 2.800 долари, што го става на самиот врв на најскапите телефони на пазарот. Таквата сума ќе ја ограничи неговата достапност само на мал круг ентузијасти и оние кои се подготвени да платат толку висока цена за иновации. „Samsung“ ќе мора да најде начин да ги направи следните верзии попристапни ако сака овој уред да стане широко прифатен.

Покрај цената, клучните прашања се однесуваат на издржливоста на механизмот за трикратен екран и практичноста на уредот во секојдневната употреба. Иако концептот изгледа импресивно, останува да се види како ќе се справи со честото отворање и затворање. Конкуренцијата во сегментот на преклопни телефони исто така не стои на место: „Huawei“, „Xiaomi“ и други производители веќе развиваат свои решенија.

„Galaxy Z Tri-fold“ на тој начин станува многу повеќе од само уште еден телефон. Тоа е практично експеримент и тест за иднината на мобилните уреди. Неговиот успех ќе зависи од тоа колку добро „Samsung“ ќе успее да ја комбинира иновацијата со практичноста и дали на крајот ќе успее да ја намали цената и да ја доближи до поширокиот пазар. Ако тоа се случи, прашањето е дали таблетите, какви што ги знаеме денес, воопшто ќе имаат иднина, пишува „Geeky Gadgets“.