Светски берзи: Пониските каматни стапки ги турнаа акциите кон нови рекорди

Американскиот пазар на акции порасна трета недела по ред по долгоочекуваното намалување на каматните стапки од страна на ФЕД.

Индексот S&P 500 порасна во текот на неделата за 1,2 проценти на 6.664,4 поени, додека индексот на технолошките акции, Nasdaq, доби 2,2 проценти. Од почетокот на годината, овие индекси забележаа раст од 13,3 и 17,2 проценти, соодветно.

Септемврискиот состанок на ФЕД ја потврди широко очекуваната одлука – за прв пат од декември минатата година, оваа централна банка ја намали депозитната стапка на 4,00-4,25 проценти, а оваа одлука беше потврдена со гласање на членовите на Монетарниот одбор со 11-1, што е многу поголем договор отколку што очекуваше пазарот.

Со слабеењето на пазарот на трудот што станува сè повидливо, ФЕД се најде во несогласување околу својата двојна цел за одржување на стабилните цени при целосна вработеност.

Затоа, шефот на оваа централна банка, Пауел, објави дека оваа одлука за намалување на каматните стапки може да се смета за „управување со ризик“ со оглед на тоа што пазарот на трудот почна да се „лади“. Соопштението ги зголеми сомнежите на инвеститорите дека ова можеби не е почеток на подолг циклус на намалување на каматните стапки.

Членовите на Комитетот очекуваат две намалувања на каматните стапки до крајот на годината, но со големо несогласување околу оваа траекторија. Десет члена очекуваат уште две намалувања на каматните стапки, во октомври и декември, додека девет члена очекуваат само едно дополнително намалување во 2025 година.

Гледајќи на среден рок, со исто така голема дисонанца на тоновите, членовите на Комитетот проектираат само едно намалување во 2026 година (пазарен консензус за три намалувања) и уште едно во 2027 година, а долгорочната неутрална стапка треба да падне на ниво од 3,0 проценти.

Инвеститорите ги следеа состаноците на ФЕД и коментарите на Пауел со претпазливост, но во последните два дена преовладуваше оптимистичко расположение.

Така, индексот на компании со мала капитализација, Russell 2000, достигна нова рекордна вредност за прв пат од ноември 2021 година. Овие компании се почувствителни на трошоците за задолжување, со оглед на тоа што повеќе се потпираат на надворешни извори на финансирање, а во однос на историската проценка, тие во моментов се доста зад големите компании.

На корпоративниот фронт, кога станува збор за главната сцена, вниманието беше насочено кон донекаде изненадувачката одлука на дизајнерот на чипови NVIDIA да инвестира 5 милијарди долари во Intel за заеднички развој на производи за центри за податоци и персонални компјутери со технолошкиот гигант кој се бори со проблеми.

Пред оваа инвестиција, американската држава објави дека ќе преземе 10 проценти удел во оваа компанија, додека Intel, исто така, откри инвестиција вредна две милијарди долари од јапонската инвестициска фирма SoftBank минатиот месец.

Акциите на Intel скокнаа за околу 30 проценти по ова соопштение, а подоцна неутрализираа дел од овие добивки и ја завршија неделата со раст од околу 23 проценти. Дури и по ова закрепнување, Интел е во пад од околу 40 проценти во последните пет години, додека НВИДИА беше главен корисник на бранот инвестиции во системи базирани на примена на вештачка интелигенција со раст на вредноста од 14 пати во истиот период.

Победник на неделата

Акциите на американскиот производител на чипови Intel (INTC) силно пораснаа минатата недела откако Nvidia објави сопственост и партнерство со проблематичната технолошка компанија.

Intel забележа пораст на пазарната капитализација за околу 23 проценти минатата недела, но порасна за само три проценти во последните 10 години, откако ја изгуби конкурентската предност од азиските конкуренти.

Напорите на американската влада и компании како Nvidia и SoftBank ги зголемуваат изгледите за пресврт за Intel по голем број неуспешни обиди.

Губитник на неделата

Акциите на американскиот синџир ресторани Darden Restaurants (DRI) паднаа за над 13 проценти минатата недела, откако компанијата објави резултати за првиот фискален квартал кои не ги исполнија очекувањата на инвеститорите.

И покрај ова, менаџментот на Darden Restaurants ги потврди очекувањата за годишен профит и проектира споредлив раст на продажбата во фискалната 2026 година од 2,5-3,5 проценти.

По падот од минатата недела, акциите на Darden Restaurants ги неутрализираа сите добивки во 2025 година и се во пад од околу 1 процент за тековната година.