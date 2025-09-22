Тесла доби одобрение за тестирање на роботско такси во Аризона

Тесла доби одобрение да започне со тестирање на автономни роботско такси во Аризона, потврди државното Министерство за транспорт за Ројтерс во е-пошта во петокот.

Компанијата аплицираше за дозвола во јуни за да започне со тестирање на услуга за споделување на возење со автономни возила, а сега планира да тестира роботско такси во пошироката област на Феникс користејќи безбедносни мерки, соопшти Министерството за транспорт на Аризона во е-пошта.

Агенцијата не одговори на барањето на Ројтерс за коментар и не е јасно кога ќе започнат тестовите или колку долго ќе траат. Извршниот директор на Тесла, Илон Маск, претходно изјави дека Тесла планира да лансира услуга за автономен транспорт за околу половина од населението на САД до крајот на оваа година.

Компанијата спроведе мал тест на роботско такси во ограничена област на Остин, Тексас, во јуни, користејќи десетина возила и избрана група патници.