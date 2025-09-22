Трамп објави дека Лари Елисон, Мајкл Дел и Мердок ќе бидат вклучени во договорот за TikTok: Ќе има дури 7 членови на одборот

Претседателот Доналд Трамп објави дека технолошките и медиумските магнати Лари Елисон, Мајкл Дел, како и Лахлан и Руперт Мердок ќе се приклучат на групата што го презема алгоритмот на TikTok како дел од аквизицијата на американските операции на социјалната мрежа.

„Знаете, тие се многу познати луѓе. И Лари Елисон е еден од нив. Тој е вклучен. Одличен човек. Мајкл Дел е вклучен. Мразам да ви кажам, но човек по име Лахлан е вклучен“, рече Трамп во „Неделниот брифинг“ на Fox News, осврнувајќи се на Лахлан Мердок, главниот извршен директор на Fox Corp., која е сопственик на Fox News Channel, и син на основачот Руперт Мердок.

Трамп додаде дека Руперт Мердок „веројатно ќе биде во таа група“.

Според извори запознаени со преговорите, разговорите за TikTok во кои учествуваат Мердок би можеле да резултираат со тоа што Fox Corp. ќе стане дел од конзорциумот, иако Руперт и Лахлан Мердок нема да инвестираат како поединци.

Уделот во конзорциумот TikTok би можел да обезбеди поттик за Fox Corp., кој неодамна инвестираше многу во дигитални медиуми за да ги компензира падовите во традиционалните области на бизнисот како што е емитуваната телевизија.

TikTok ќе има повеќе членови на одборот

Дел е и извршниот директор на производителот на компјутери Dell Technologies.

Коментарите на Трамп претставуваат промена од претходно именуваниот конзорциум на инвеститори за TikTok. Администрацијата на Доналд Трамп претходно објави дека групата инвеститори ќе ја вклучи компанијата на Елисон, Oracle, заедно со фондовите Silver Lake и Andreessen Horowitz.

Портпаролката на Белата куќа, Керолин Ливит, изјави за Fox News во саботата дека TikTok ќе има седум членови на одборот, од кои шест ќе бидат Американци.

Оваа структура на американски инвеститори е предвидена со законот усвоен од Конгресот во април 2024 година, кој пропишува забрана за TikTok во САД ако апликацијата не продаде околу 80% од своите средства на американски инвеститори.

Левит, исто така, рече дека податоците и приватноста на корисниците во САД ќе бидат надгледувани од Oracle и дека компанијата ќе биде еден од американските инвеститори.

Компанијата на Елисон започна да ги хостира податоците на TikTok во САД уште во 2020 година.

Трамп во петокот изјави дека имал „многу продуктивен разговор“ со кинескиот претседател Си Џинпинг и дека се постигнува напредок кон финализирање на договорот.