Го фрлате, а вреди богатство: Како се вади злато од електронски отпад?

Швајцарска истражувачка група разви нов метод со кој може да се извлече 22-каратно злато од електронски отпад, без употреба на штетни хемикалии.

Постапката не само што ја зачувува животната средина, туку може да донесе и вистинска револуција во рударството на злато. Според резултатите објавени од ETH Zurich, чистотата на златото добиено со овој метод надминува 99 проценти, што е тешко да се постигне со традиционалните технологии.

Револуција во рециклирањето: Нов метод без штетни хемикалии

Количината на електронски отпад низ целиот свет постојано се зголемува, а досега екстракцијата на скапоцени материјали како злато вклучуваше загадувачки и опасни процеси.

Новиот метод е не само поефикасен, туку и побезбеден, бидејќи избегнува употреба на цијанид и други отровни супстанции. Оваа иновација може да придонесе за поодржлива економија, а во исто време да го намали негативното влијание на е-отпадот врз животната средина.

Како функционира новиот еколошки процес?

Клучот за пробивот е примената на сулфур, кој селективно се врзува за течното злато. По контролирано загревање или хемиски третман, златото се ослободува во чиста форма, додека употребениот полимер може да се рециклира.

Овој пристап не е само еколошки, туку и економски профитабилен, бидејќи го минимизира создавањето на опасен отпад, изјави истражувачката група од ETH Zurich, додавајќи дека методот би можел фундаментално да ја промени не само индустријата за рециклирање, туку и рударството на злато.

Новата технологија би можела значително да ја намали количината на електронски отпад, а воедно да го направи процесот на екстракција на злато многу поефикасен.