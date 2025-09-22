Заштеда на гориво: Зошто возењето во „лер“ е голема заблуда?

Возењето надолу во лер не штеди гориво, туку троши повеќе гориво и ја намалува безбедноста, додека моторното сопирање носи заштеда и безбедност.

Генерации возачи верувале дека возењето надолу во неутрална положба, т.е. во неутрална положба, заштедува гориво. Иако на прв поглед оваа практика звучи логично, вистината е токму спротивна.

Митот за „лер“: Зошто возењето во неутрална положба троши гориво?

Кога возилото се движи надолу во неутрална положба, моторот мора постојано да се снабдува со гориво за да не се изгаси. Во зависност од типот на моторот, на овој начин се трошат помеѓу 0,5 и 0,7 литри гориво на час. Ова значи дека горивото сè уште гори, иако возачот има впечаток дека вози „бесплатно“.

Вистинска заштеда: Како функционира моторното сопирање

Обратно, кога возилото е во брзина и се движи надолу, моторот користи таканаречено моторно сопирање. Во тој момент, речиси воопшто не се вбризгува гориво, бидејќи брзината на возилото го одржува моторот да работи. На овој начин се постигнува вистинска заштеда на гориво.

Безбедноста на прво место

Покрај потрошувачката на гориво, возењето во рикверц е исто така помалку безбедно. Автомобилот може да забрза премногу и да стане тежок за контрола.

Во таа ситуација, сопирањето зависи исклучиво од сопирачките, кои можат да се прегреат и да ја изгубат ефикасноста.

Кога возилото е во брзина, моторот обезбедува природен отпор, спречувајќи неконтролирано забрзување и обезбедувајќи постабилно и побезбедно возење.