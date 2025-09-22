Конфискацијата на замрзнатите руски средства во Европа нема да доведе до хаос, туку до остри одмазднички мерки од страна на Русија, изјави синоќа портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова, коментирајќи ја изјавата на францускиот претседател Емануел Макрон.

Макрон претходно изјави дека Европа е во суштина обврзана од потребата да се почитуваат меѓународните правила во врска со замрзнатите руски средства и дека кршењето на правилата, рече тој, ќе доведе до „тотален хаос“, пренесува ТАСС.

„Нема да има хаос. Ќе има мерки. Строги. И тие го знаат тоа“, рече Захарова.

Ставот на Европската комисија

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави на 10 септември дека ЕК нема намера да конфискува замрзнати руски средства на Запад, туку наместо тоа ќе ги користи за да издава кредити на Украина.

Поголемиот дел од руските средства замрзнати во Европа, нешто повеќе од 200 милијарди евра, се блокирани на платформата Euroclear во Белгија.

Москва постојано се спротивставува на експропријацијата на средствата, предупредувајќи дека може да доведе до тоа Русија да заплени европски или белгиски средства низ целиот свет преку судовите.

Рускиот претседател Владимир Путин претходно изјави дека глобалниот финансиски и економски поредок ќе биде уништен, а економскиот сепаратизам само ќе се засили, доколку Западот ги „украде“ замрзнатите руски резерви.

Дмитриј Песков, портпарол на рускиот претседател Владимир Путин, изјави дека Москва сигурно ќе возврати за кражбата на нејзиниот имот во Европа.