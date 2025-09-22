Греење на струја, пелети или на нафта – што е најисплатливо?

Како што студот веќе ѕирка низ прозорците, сè повеќе домаќинства ја отвораат вечната дилема: нафта, струја или пелети – како најлесно да ја преживееме зимата без да ја потрошиме и последната заштеда?

Годинава, изборот е уште понепредвидлив. Цените на сите енергенси се менуваа како ролеркостер, а луѓето се изморени од минатогодишните сметки кои многумина ги плаќаа со грутка во грло и по неколку рати.

Искуства од минатата зима: Колку чинеше греењето?

„Минатата зима платив 42.000 денари за нафта, а цела куќа ја држевме на 20 степени“, раскажува Марјан од Кисела Јабука, кој годинава се двоуми да премине на пелети. „Гледам дека многу соседи се покајаа, ама и тие што останаа на струја не поминаа ништо поевтино“.

Струјата, иако номинално најдостапна, за многумина се покажа како скапа и непредвидлива опција, особено за оние што се загреваат со греалки или клими кои непрестајно брмчат.

Во ноември и во декември сметките се качуваа и над 8.000 денари месечно, па дури и повеќе ако станот не е добро изолиран.

Пелетите, пак, минатата сезона беа вистински удар по џебот — цената достигнуваше и до 450 евра за тон.

Анализа на цени за 2025/26: Што да очекуваме?

Оваа есен веќе има најави за нешто постабилен пазар, но никој не се осмелува да гарантира.

„Пелетите се добри за рамномерно греење, ама бараат ангажман и секојдневна грижа. Не се само парите, туку и нервите“, коментира една скопјанка која минатата година морала да чека по три недели за нова пратка, додека дома ѝ се оладило до коски.

Од другата страна, има и домаќинства што не планираат да менуваат ништо.

Тие, по минатогодишните искуства, заклучиле дека е најисплатливо да се вложи во подобра изолација и паметно планирање.

„Ставивме термофасада и ја сменивме старата столарија. Смисливме распоред кога која соба се грее. Намаливме потрошувачка за скоро 40%“, вели Сашко од Волково.

Советот на експертите: Изолацијата е поважна од енергенсот

Енергетските експерти предупредуваат дека 2025/26 нема да биде поштедена од ценовни шокови, особено ако гасот и нафтата повторно поскапат на светските берзи.

Но, додаваат, домаќинствата имаат алатки за да ги ублажат ударите: паметни термостати, изолација на тавани, затворање на непотребни простории, и — можеби најважно — реална проценка на сопствените потреби, наместо слепо следење на модата во греењето.

Секоја зима има своја цена, и своја непредвидливост. Но она што сите го знаат е дека ќе треба да се смета и пресметува, да се собираат понуди, да се слушаат искуствата од комшиите и… да се надеваш дека радијаторите ќе останат топли барем до март. А после тоа — пак од почеток.

Б.З.М.