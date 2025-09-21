Тест за издржливост на iPhone Air: Виткан, гребен, издржа сè (ВИДЕО)

Новиот, ултратенок iPhone Air е подложен на серија тестови за издржливост од страна на популарниот YouTube канал JerryRigEverything.

Уредот има екстремно тенок профил од само 5,6 милиметри, па затоа скептицизмот во врска со неговиот потенцијален отпор е разбирлив. Сепак, други многу тенки уреди, како Galaxy S25 Edge, го преживеаа тестот. Дали истото ќе се случи и со телефонот на Apple?

Првиот беше проценка на отпорноста на гребење. Керамичкото стакло Shield 2 на предната и задната страна на уредот покажа силен отпор. Првите видливи гребнатини не се појавија сè до ниво 7 на Мосовата скала на тврдост.

Сепак, ова беа екстремно лесни гребнатини, што би биле незабележливи за многумина. Тоа е извонреден резултат со оглед на тоа што повеќето конкурентски заштитници за екран почнуваат да покажуваат гребнатини на исто ниво, а понекогаш дури и длабоки.

Екранот потоа беше изложен на полесен пламен 30 секунди и не покажа знаци на трајно оштетување. Сепак, посебен тест покажа дека екранот не реагира на допир кога ќе се испрска со вода. Ова укажува на потенцијален проблем со употребливоста во влажни услови, како и кај повеќето телефони.

Тест за свиткување

Последниот и најочекуван тест беше тестот за свиткување. Со оглед на ултратенкиот дизајн, имаше голема јавна љубопитност дали структурата на телефонот ќе го издржи притисокот.

За среќа, iPhone Air го помина овој тест без никаков структурен дефект или деформација. Всушност, телефонот преживеа без свиткување и продолжи да функционира совршено.

Титаниумската рамка од степен 5, материјал речиси двојно појак од алуминиумот, се чини дека била клучен фактор во отпорноста на телефонот на притисок.

Исто така, имаше дополнителен тест за притисок што го турна телото на уредот до неговите граници. Телефонот го испушти првиот звук што укажуваше дека неговото тело попушта кога беше применет притисок од 77,5 килограми. Дури и откако притисокот надмина 90,7 килограми, екранот продолжи да работи.