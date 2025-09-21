Трамп: САД ќе ги бранат Полска и балтичките држави ако Русија продолжи со своите активности во регионот

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека земјата ќе ги брани Полска и балтичките држави ако Русија ги зголеми своите воени активности во нивниот регион.

Трамп го објави ова два дена по навлегувањето на три руски борбени авиони МиГ-31 во естонскиот воздушен простор.

„Не ни се допаѓа ова“, изјави Доналд Трамп денес од Белата куќа по предупредувањата од Естонија и НАТО.

Авионите за пресретнување на руските натрапници потоа ги испрати Италија, која има мисија на балтичка воздушна полиција во НАТО, како и Шведска и Финска.

Министерството за надворешни работи на Естонија денес објави дека утре во Њујорк, на барање на таа земја, ќе се одржи вонреден состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации во врска со ова прашање.

Во ноќта помеѓу 9 и 10 септември, авионите на НАТО соборија руски беспилотни летала над Полска, што Трамп го оцени како „можеби тоа била грешка“.